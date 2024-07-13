13 июля 2024, 02:51

В Псковской области приготовились к приему депортированных из Латвии россиян

РИА «Новости»
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Пункт временного размещения (ПВР) для депортированных из Латвии россиян подготовили в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Михаил Ведерников.

«Мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», - предположил губернатор.

Таким образом он отреагировал на решение парламента Латвии внести поправки к закону об эмиграции.

По словам Ведерникова, область накопила положительный опыт работы с переселенцами из других стран, вопросы трудоустройства будут решаться в индивидуальном порядке. Для специалистов в сфере востребованных профессий - врачей и учителей - власти будут искать возможности по обеспечению служебным жильем.

«С собой можно брать все необходимые вещи и домашних питомцев. На месте будет организована работа всех служб и ведомств», - подчеркнул губернатор.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский заявил, что латвийское правительство планирует депортировать из страны около 800 российских пенсионеров.

Латвия Россия
13 июля 2024, 02:22
Трамп предложил Байдену «стать командой»
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности. С таким предложением в социальной сети Truth Social выступил лидер республиканцев Дональд Трамп.

«Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним», - предложил Трамп.

По его словам, в результате представители конкурирующих партий на выборах президента впервые «станут командой», и это пойдет на благо страны.

Он считает, что такое испытание должно стать обязательным для всех будущих кандидатов в президенты США вне зависимости от их возраста.

Ранее Байден, выступая на слете своих сторонников в штате Мичиган, заявил , что ему не 81 год, а на 40 лет меньше.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
13 июля 2024, 02:02
Избранный президент Ирана Пезешкиан назвал РФ ценным стратегическим союзником
РИА «Новости»
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Избранный иранский президент Масуд Пезешкиан дорожит хорошими отношениями с Россией и Китаем. Это следует из его адресованного мировому сообществу послания, которое разместила у себя газета Tehran Times.

В документе глава государства отметил, что Россия стала соседом и ценным стратегическим союзником Ирана. Правительство государства продолжит укреплять сотрудничество стран.

«Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», - заявил Пезешкиан.

Ранее российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил Масуда Пезешкиана с победой. Он пожелал ему успехов в новой должности. До этого президент РФ отправил ему телеграмму, где выразил надежду, что страны будут наращивать сотрудничество по всем направлениям.

Международные отношения Россия Владимир Путин Иран Китай
13 июля 2024, 01:31
«Мне всего 41 год». Байден «скинул» свой возраст наполовину
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заявил, что ему не 81 год, а на 40 лет меньше. Такое высказывание он сделал на предвыборном мероприятии в штате Мичиган.

«Я убежден, что нужно давать людям шанс <…> Именно поэтому я участвую в выборах, чтобы закончить начатое. Еще многое предстоит сделать. Мне всего 41», - сказал американский лидер.

По его мнению, с возрастом приходит мудрость, а «альтернатива (видимо, в виде лидера республиканцев Дональда Трампа - прим. ред.) - не такая уж альтернатива».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что оговорки Байдена, которые он допустил в рамках саммита НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию.

США Джо Байден Выборы президента — 2024
13 июля 2024, 01:07
Российский пилот Су-35 чудом избежал столкновения с беспилотником «коалиции» в Сирии
РИА «Новости»
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В небе Сирии беспилотник «коалиции» MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с российским самолетом Су-35. Об этом на брифинге сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 „Reaper“ „коалиции“ с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», - рассказал военный.

Столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российского летчика. В районе Эт-Танф за прошедшие сутки зафиксировали 12 нарушений, совершенных самолетами «коалиции», отметил Игнасюк.

Подобное опасное сближение с российским истребителем беспилотника зарегистрировали 29 июня. Российский летчик смог избежать столкновения.

Беспилотники Сирия Военные Самолеты Россия

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