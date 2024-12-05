В провинции Хама начались ожесточенные бои сирийских военных с террористами

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Оппозиционеры внесли в Национальное собрание Республики Корея законопроект об импичменте президента Юн Сок Еля. Голосование пройдет в ближайшие дни, сообщило агентство Reuters.

Законодатели предложили объявить президенту импичмент за его внезапное решение ввести в стране военное положение.

На пленарном заседании парламента члены шести оппозиционных партий внесли законопроект об отставке Юн Сок Еля. По закону, депутаты должны рассмотреть его в течение 24-72 часов, то есть не позднее 7 декабря.

Если хотя бы 200 из 300 членов Нацсобрания одобрят импичмент, законопроект передадут в Конституционный суд Южной Кореи. Треть мандатов парламента принадлежат президентской партии «Гражданская сила».

Юн Сок Ель из-за «антигосударственных действий» оппозиции 3 декабря ввел военное положение , но в этот же день приостановил его по требованию Нацсобрания. Он призвал депутатов прекратить провокации.