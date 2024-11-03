В Приднестровье убрали урны с бюллетенями из-за сообщений о минировании

Ранее полицейским позвонил анонимный человек и предупредил о минировании лицея в Варнице, в котором находятся три избирательных участка.

«Полиция оперативно прибыла на избирательный участок в Варнице после поступления сообщения о бомбе. Проверка здания займет, по словам полицейских, около двух часов», - рассказала Друк.

Она отметила, что участки временно закроют. Правоохранители вынесли урны с бюллетенями в безопасное место. Все неиспользованные листы поместили в охраняемый сейф.

Ранее глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что несколько участков «заминировали» анонимными сообщениями в Европе и Молдавии в ходе голосования во втором туре президентских выборов. Она отметила, что только три из них уже вернулись к работе.