23 июня 2024, 10:22

В порту Хайфа и Средиземном море атаковали пять судов

Global Look Press
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В порту Хайфы и Средиземном море беспилотники атаковали пять связанных с Израилем судов. С таким заявлением выступило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах», сообщило РИА «Новости».

В армейской пресс-службе хуситов уточнили, что две операции с БПЛА против судов провели Вооруженные силы Йемена вместе с «Исламским сопротивлением Ирака».

Целью атаки в Хайфе стали четыре судна, в том числе два контейнеровоза. Представители хуситов указали, что они нарушили запрет на вход в палестинские порты.

Движение «Ансар Аллах» держит под контролем большую часть йеменского побережья Красного моря. Атаковать связанные с Израилем суда хуситы начали после эскалации ближневосточного конфликта.

На фоне этих атак произошло резкое сокращение морских перевозок через Суэцкий канал.

Накануне стало известно, что американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» , возглавляющий флот коалиции западных стран в Красном море по борьбе с йеменскими хуситами, перебазируется в Средиземное море. Об этом со ссылкой на источники сообщало издание USNI News.

Израиль Йемен
23 июня 2024, 10:34
Четыре человека погибли при стрельбе у продуктового магазина в Арканзасе
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Возле продуктового магазина в американском штате Арканзас произошла стрельба, жертвами которой стали четыре человека. Еще девять пострадали, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Звуки выстрелов в Фордайсе, у магазина Mad Butcher прозвучали утром 21 июня. На место происшествия выехала полиция, по которой вооруженный дробовиком мужчина открыл огонь.

Изначально полиция штата сообщала о трех погибших. Утром 22 июня в больнице умер один из получивших ранения. Жертвами стрельбы стали 23-летняя Кэлли Уимс, 50-летний Рой Стерджис, 62-летняя Ширли Тейлор и 81-летняя Эллен Шрам.

В ходе перестрелки ранения получили два полицейских. Их жизни ничто не угрожает. Пострадавшими также стали семь человек - пять женщин и двое мужчин в возрасте от 20 до 65 лет. Четверо из них на утро субботы оставались в больнице Литл-Рока. Состояние одной из раненых медики оценили как критическое.

Стрелком оказался Трэвис Юджин Поузи из Нью-Эдинбурга, штат Арканзас. Его арестовали.

По данным полиции, после перестрелки его госпитализировали с незначительными травмами, а затем взяли под стражу. Мужчину обвинили в убийстве по трем пунктам. Поузи грозит смертная казнь.

В последний раз массовая стрельба у супермаркета в США произошла в 2022 году. Тогда погибли 10 афроамериканцев. Расстрелявшему их Пейтону Гендрону вынесли приговор о пожизненном заключении.

США Стрельба Больницы Магазины Полиция
23 июня 2024, 10:31
Соратник Макрона не простил ему роспуск парламента Франции
Global Look Press
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Начавшаяся во Франции избирательная кампания показала, что занимающий пост премьер-министра страны Габриэль Атталь охладел к президенту Эммануэлю Макрону и начал собственную политическую карьеру. Об этом сообщила газета Les Echos, ознакомившись с предвыборной программой главы правительства на предстоящих парламентских выборах.

Журналисты отметили, что в своих речах Атталь позиционирует себя как независимого политика, который во многом не согласен с решениями действующего президента. Он призвал французов поддержать его партию в первом туре, чтобы сохранить премьерское кресло.

В интервью журналистам Атталь назвал себя «свободным» главой правительства и единственным руководителем избирательной кампании. С рекламных щитов и показанных по телевидению клипов исчез портрет Макрона, и все внимание сосредоточено на кандидатуре действующего премьера.

Главными конкурентами Атталя на пост главы правительства стали лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и председатель Национального объединения Жордан Барделла.

Действующий премьер-министр в своей предвыборной риторике призвал французов проявить благоразумие и не допускать к власти представителей с правыми взглядами.

Правительство Франции вместе с премьер-министром выбирают прошедшие в парламент партии.

Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после сокрушительной победы «Национального собрания» при голосовании в Европарламент. Новые выборы депутатов во Франции пройдут в два тура 30 июня и 7 июля.

Начавшаяся во Франции избирательная кампания показала, что занимающий пост премьер-министра страны Габриэль Атталь охладел к президенту Эммануэлю Макрону и начал собственную политическую карьеру. Об этом сообщила газета Les Echos , ознакомившись с предвыборной программой главы правительства на предстоящих парламентских выборах.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
23 июня 2024, 10:12
В США рассекретили имена трех ближайших соратников Байдена
Global Look Press
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В окружении президента США Джо Байдена есть множество сотрудников, политических экспертов и секретарей, но его доверием пользуется лишь небольшой круг лиц. Об этом заявила газета The New York Times, назвав имена трех ближайших соратников американского лидера с наибольшим влиянием на него.

В окружении президента США Джо Байдена есть множество сотрудников, политических экспертов и секретарей, но его доверием пользуется лишь небольшой круг лиц. Об этом заявила газета The New York Times , назвав имена трех ближайших соратников американского лидера с наибольшим влиянием на него.

Приближенных к Байдену журналисты назвали олицетворением старой школы. В материале указали, что у них есть уникальная способность «держать сущность Джо Байдена в центре всего». Каждый из них сообщал главе Белого дома в самые важные моменты новости, которые тот слышать не хотел. И никто не выступил против Байдена, когда тот решил выдвинуться на второй срок.

Первое доверенное лицо американского президента - экс-глава аппарата Белого дома Рон Клейн. Именно он, по версии NYT, подтолкнул Байдена на дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Вторым в статье указали юриста Томаса Донилона. Его выигрышная стратегия для президентской кампании спасла нынешнего главу Овального кабинета от Трампа.

Бывшего сенатора Теда Кауфмана журналисты сочли самым главным доверенным лицом Байдена. Ему, отметили в материале, поручали решать многие вопросы щекотливого характера. Например, в 1986 году политик помог нынешнему президенту незаметно разработать план первой предвыборной кампании. И спустя 20 лет Кауфман оказался единственным не из членов семьи, кто попросил Байдена снова баллотироваться на пост главы государства.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
23 июня 2024, 09:16
Уилан попросил США быстрее вернуть его домой
РИА «Новости»
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Американец Пол Уилан, которого в России осудили на 16 лет по делу о шпионаже, попросил у властей США принять решительные меры для возвращения на родину его самого и арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом он заявил в интервью CNN.

«США должны что-то предпринять. <…> Что-то, что заставит Кремль задуматься и сказать: „Хорошо, <…> теперь пришло время вернуть Эвана и Пола, и тогда мы хотим вернуть тех, кто у вас есть из наших, и на этом закончим“», - сказал он.

На минувшей неделе пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер на брифинге заверил, что американские власти ведут работу над возвращением в Соединенные Штаты Уилана и Гершковича. Он объяснил, что публично эту тему не поднимают, но она находится среди приоритетных как у госсекретаря Энтони Блинкена, так и у президента Джо Байдена.

Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря 2018 года, против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Приговор американцу вынес Мосгорсуд: в июне 2020-го его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

В Екатеринбурге 30 марта 2023 года задержали Эвана Гершковича. Он пытался получить секретные сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК по заданию США. Журналиста арестовали в тот же день решением Лефортовского суда столицы. Срок меры пресечения ему неоднократно продлевали.

В Кремле отмечали, что вопросы обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами любят тишину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что они входят в зону интереса обеих стран.

США Шпионаж Россия Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича

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