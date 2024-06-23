В порту Хайфа и Средиземном море атаковали пять судов

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В армейской пресс-службе хуситов уточнили, что две операции с БПЛА против судов провели Вооруженные силы Йемена вместе с «Исламским сопротивлением Ирака».

Целью атаки в Хайфе стали четыре судна, в том числе два контейнеровоза. Представители хуситов указали, что они нарушили запрет на вход в палестинские порты.

Движение «Ансар Аллах» держит под контролем большую часть йеменского побережья Красного моря. Атаковать связанные с Израилем суда хуситы начали после эскалации ближневосточного конфликта.

На фоне этих атак произошло резкое сокращение морских перевозок через Суэцкий канал.

Накануне стало известно, что американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» , возглавляющий флот коалиции западных стран в Красном море по борьбе с йеменскими хуситами, перебазируется в Средиземное море. Об этом со ссылкой на источники сообщало издание USNI News.