В Польше умер пограничник, раненный нелегальным мигрантом из Белоруссии

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«С печалью информируем о том, что 6 июня после полудня в Институте военной медицины в Варшаве, окруженный поддержкой семьи и военных, умер раненый ножом солдат первой танковой бригады», - написали военные.

Нападение на пограничника произошло на прошлой неделе, 28 мая. Рано утром нелегальный мигрант из Белоруссии попытался проникнуть на территорию соседней страны. Нарушитель границы ранил ножом пограничника, который пытался его остановить.

После этого события министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна вернет буферную зону на границе с Белоруссией.