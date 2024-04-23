В Польше обвинили Россию в размещении ЯО в Калининграде

«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», - заявил Дуда.

Ранее Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом случае Россия предпримет ответные меры для обеспечения собственной безопасности.

В МИД РФ добавили, что в случае размещения в Польши ядерного оружия США, эти объекты станут целями для поражения при возможном столкновении России с НАТО.