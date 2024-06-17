В Польше назвали последствия войны с Россией

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Генеральные прокуроры России и Египта провели переговоры. Ключевым вопросом стало противодействие современным вызовам и угрозам, в том числе терроризму, сообщила пресс-служба Генпрокуратура РФ.

В ходе встречи Игорь Краснов и Мохамед Шауки Айяд подписали ряд межведомственных соглашений, а также программу сотрудничества стран на ближайшие два года.

Генпрокурор арабской республики прибыл в РФ по приглашению российского коллеги для участия в шестой встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС «Россию и Египет связывает особый характер отношений. И это в полной мере применимо к взаимодействию между нашими ведомствами, которое продолжает укрепляться», - сказал Краснов.

Мохамед Шауки Айяд напомнил, что Египет и Россию связывают исторические события, которые длятся уже много лет.

«Мы надеемся, что новый этап станет еще более успешным», - отметил он.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов подписал первое межведомственное соглашение о сотрудничестве с коллегой из Гондураса Мануэлем Антонио Диасом Галеасом. Встреча прошла в рамках ПМЭФ-2024.