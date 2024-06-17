17 июня 2024, 22:31

В Польше назвали последствия войны с Россией

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Поляки станут пушечным мясом из-за нежелания большинства жителей Европы вступить в военный конфликт с Россией. Об этом сообщило издание Do Rzeczy.

Авторы статьи привели результаты исследования портала Politico, согласно которому только 32% европейцев готовы на вооруженный отпор в случае войны. По мнению журналистов, выводы исследования должны привлечь внимание польских властей.

«Вывод первый: не следует идти по пути саморазрушения, по которому пошли западные общества», - отметили в материале.

Также в публикации указали, что нельзя ввязываться в военный конфликт с Россией, в котором поляки стали бы пушечным мясом, встав на защиту тех, кто не захотел воевать.

Ранее в Польше предложили установить минные поля на границе с Россией. Страна также хочет хорошо вооружить своих военных.

Военные Европа Россия Польша
17 июня 2024, 23:18
Генпрокуроры России и Египта подписали программу сотрудничества до 2026 года
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральные прокуроры России и Египта провели переговоры. Ключевым вопросом стало противодействие современным вызовам и угрозам, в том числе терроризму, сообщила пресс-служба Генпрокуратура РФ.

В ходе встречи Игорь Краснов и Мохамед Шауки Айяд подписали ряд межведомственных соглашений, а также программу сотрудничества стран на ближайшие два года.

Генпрокурор арабской республики прибыл в РФ по приглашению российского коллеги для участия в шестой встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС «Россию и Египет связывает особый характер отношений. И это в полной мере применимо к взаимодействию между нашими ведомствами, которое продолжает укрепляться», - сказал Краснов.

Мохамед Шауки Айяд напомнил, что Египет и Россию связывают исторические события, которые длятся уже много лет.

«Мы надеемся, что новый этап станет еще более успешным», - отметил он.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов подписал первое межведомственное соглашение о сотрудничестве с коллегой из Гондураса Мануэлем Антонио Диасом Галеасом. Встреча прошла в рамках ПМЭФ-2024.

Генпрокуратура РФ Египет Отношения Россия
17 июня 2024, 19:46
Володин объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия в ПА ОБСЕ
РИА «Новости»
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Отказ в выдаче виз членам делегаций России и Белоруссии для участия в заседании ПА ОБСЕ в Румынии можно объяснить только боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

На заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Володин отметил, что совсем недавно делегации обеих стран должны были принять участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии.

«Не дали визу, хотя обязаны. Почему? Боятся правды, боятся разговоров, не хотят выстраивать диалог, при этом на нас льют кучу претензий», - подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

О том, что Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 15 июня сообщал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, в ноте от МИД Румынии было сказано, что ни одному из членов делегации РФ не предоставят визу и не разрешат въезд в государство.

Белоруссия ОБСЕ Россия Румыния
17 июня 2024, 19:43
Стало известно о погибшем военном при взрыве на полигоне в Чехии
Global Look Press
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Взрыв неустановленного боеприпаса на чешском полигоне Либава стал причиной гибели солдата, ранений семи военнослужащих и одного гражданского. Об этом в беседе с журналистами заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркнула, что речь идет именно о несчастном случае, который не имеет ничего общего с международной ситуацией.

«Семь солдат и один гражданский служащий были ранены. К сожалению, один солдат погиб на месте. Все они были сотрудниками Центра безопасности боеприпасов», - привел слова министра обороны Чехии телеканал ČT24.

Чернохова добавила, что детонация произошла во время плановой тренировки саперов. Всех пострадавших доставили в университетский и военный госпитали. На месте происшествия сейчас работает военная полиция, которая завела уголовное дело.

Взрыв на чешском военном полигоне Либава произошел утром в понедельник, 17 июня. Изначально военные не сообщали о погибших, но говорили о девяти раненых. Какой именно боеприпас сдетонировал, в Минобороны не раскрыли.

Уголовное дело Военные Взрывы Полигоны Полиция
17 июня 2024, 18:34
Россия вышла из спора с Австралией и Нидерландами в ИКАО по делу MH17
РИА «Новости»
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Представители России прекратили спор с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского Boeing в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Дипломаты подчеркнули, что Россия готова к предложениям для проведения расследования по выяснению причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Нидерланды и Австралия в марте 2022 года обратились в ИКАО с инициативой начать разбирательство по нарушению Россией статьи Конвенции о международной гражданской авиации, которая запрещает применять оружие против гражданских самолетов в полете.

Россия изначально заявила свое несогласие с тем, что делом занимается Совет, но приняла участие в разбирательстве, рассчитывая на диалог. Несколько раз российские дипломаты предлагали проведение нового международного расследования, как того требовала резолюция Совбеза ООН. Но ИКАО в этом предложении отказал.

При этом организация приняла к рассмотрению данные технического расследования Нидерландов и уголовное расследование Совместной следственной группы (ССГ), куда вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины - ангажированных стран, заинтересованных не в поиске причин крушения самолета, а в возложении вины на Россию.

В МИД добавили, что также не считают Совет ИКАО беспристрастной организацией: в его состав входят представители 36 стран, которые принимают решение на основании указаний своих правительств.

Для обеспечения честного голосования российская сторона предлагала отстранить от принятия решения Австралию, а также 12 членов Совета, которые ранее публично заявили о вине России, но опять получила отказ.

«В таких условиях говорить о непредвзятом установлении фактов и тем более о справедливом решении невозможно. Совет ИКАО - неподходящее место для поиска правды. Частью затеянного в нем „спектакля“ нам оставаться не имеет смысла», - подчеркнули в МИД.

Дипломаты добавили, что за два года представили достаточно доказательств, свидетельствующих о непричастности России к катастрофе, и теперь с ними могут ознакомиться все страны мира и сделать собственные выводы. Россия официально отказалась от дальнейшего участия в разбирательствах и не признает никакое решение Совета ИКАО по этому вопросу.

В конце февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о намерении запустить процедуру компенсации расходов с России на устранение последствий крушения самолета рейса MH17. Он пояснил, что Счетная палата страны составила смету расходов, которые понесли власти после катастрофы.

Летевший из Нидерландов в Малайзию рейсом MH17 Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донбасса. На борту находились 298 человек, из которых никто не выжил.

Катастрофы Рейс MH17 Австралия Самолеты Россия МИД РФ Нидерланды

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