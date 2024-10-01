01 октября 2024, 22:57

«В полную силу». Представитель ЦАХАЛ высказался о предстоящей атаке Израиля по Ближнему Востоку

Pixabay
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ЦАХАЛ в ближайшие часы продолжит осуществлять мощные атаки по всему Ближнему Востоку. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, его слова передало издание The Times of Israel.

«ВВС Израиля продолжают действовать в полную силу и сегодня вечером также продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», - заявил он.

Хагари отметил, что израильские силы ПВО и США «сработали эффективно» и отразили иранскую атаку.

Ранее ЦАХАЛ пообещал нанести мощные удары по Ближнему Востоку этой ночью. Это произошло после того, как Иран пустил в сторону еврейского государства около 500 ракет. Местные силы ПВО сбивали ракеты, но без попаданий не обошлось. Один из снарядов упал на израильскую школу.

Израиль Ракеты Иран Армия ПВО Ближний Восток Конфликт Ливана и Израиля
01 октября 2024, 20:17
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю
РИА «Новости»
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Около 500 ракет выпустили иранские военные по территории Израиля, сообщила газета The Jerusalem Post. Системы ПВО сбивают снаряды, однако власти уже зафиксировали несколько попаданий в крупных городах, включая Тель-Авив.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о готовности израильских военных к ответу на любые иранские атаки. Попадания ракетами отметили в Тель-Авиве, Набатиме, Хоре, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.

Аэропорт Бен-Гурион приостановил работу. Находящиеся в воздухе самолеты развернулись и отправятся на резервные аэродромы.

Ракетной атаке предшествовало нападение вооруженных мужчин на жителей Тель-Авива. Двое автоматчиков открыли огонь на городских улицах. Израильские спецслужбы ликвидировали террористов.

Ракеты Иран Конфликт Израиля и Палестины
01 октября 2024, 20:14
Иран запустил баллистические ракеты по Израилю
РИА «Новости»
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Иран запустил по территории Израиля баллистические ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. <…> ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиль», - говорится в публикации.

На всей территории Израиля звучит сигнал воздушной тревоги. По информации израильских СМИ, Иран выпустил более 100 ракет. Предположительно, Израиль планирует перехватить около 240-250 ракет.

Армия обороны Израиля призовет из резерва четыре бригады для борьбы с «Хезболлой». Об этом ранее сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израиль Ракеты Иран Конфликт Ливана и Израиля
01 октября 2024, 16:40
Армия обороны Израиля мобилизует четыре резервные бригады
Global Look Press
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Армия обороны Израиля призовет из резерва четыре бригады для выполнения задач на северном театре боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Там уточнили, что мобилизованные будут бороться с «Хезболлой» и способствовать тому, чтобы жители севера Израиля смогли вернуться в свои дома.

Накануне вечером ЦАХАЛ начал массированный танковый обстрел и ударил по объектам в пригороде Бейрута, а чуть позже сообщил о наземной операции на юге Ливана. Наземные воинские подразделения поддерживают артиллерия и авиация. Предполагается, что Израиль хочет создать 20-километровую буферную зону, а операция готовилась несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что продолжение бомбардировок Ливана приведет к гуманитарной катастрофе.

Израиль Армия Ливан Конфликт Ливана и Израиля
01 октября 2024, 13:16
Шольц запланировал телефонный разговор с Путиным
Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц собирается в ближайшие недели провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit.

Диалог может состояться в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Бразилии. Мероприятие пройдет в ноябре. Окружение Шольца рассматривает возможность телефонных переговоров, но немецкая сторона пока не отправила запрос на их проведение.

По данным СМИ, канцлер ФРГ станет первым западным лидером, который позвонит Путину за последние полтора года, если переговоры состоятся.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев отказался от совместной пресс-конференции с Шольцем. Мероприятие сорвалось незадолго до его начала.

Германия Россия Переговоры Владимир Путин Олаф Шольц

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