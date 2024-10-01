«В полную силу». Представитель ЦАХАЛ высказался о предстоящей атаке Израиля по Ближнему Востоку
ЦАХАЛ в ближайшие часы продолжит осуществлять мощные атаки по всему Ближнему Востоку. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, его слова передало издание The Times of Israel.
«ВВС Израиля продолжают действовать в полную силу и сегодня вечером также продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», - заявил он.
Хагари отметил, что израильские силы ПВО и США «сработали эффективно» и отразили иранскую атаку.
Ранее ЦАХАЛ пообещал нанести мощные удары по Ближнему Востоку этой ночью. Это произошло после того, как Иран пустил в сторону еврейского государства около 500 ракет. Местные силы ПВО сбивали ракеты, но без попаданий не обошлось. Один из снарядов упал на израильскую школу.