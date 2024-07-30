В победу Мадуро не поверили девять стран Латинской Америки

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Совместное обращение по поводу победы Николаса Мадуро выпустили правительства Аргентины , Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Эквадора, Гватемалы, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. Они потребовали полного пересмотра результатов. По мнению соседних стран, подсчет голосов следует сделать максимально прозрачным и привлечь к работе независимых наблюдателей.

«Наши правительства потребуют срочного заседания Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ) для принятия резолюции, которая защитит волю народа, закрепленную в Демократической хартии и фундаментальных принципах демократии», - заявил кабмин.

Мадуро набрал более 50% голосов и победил на выборах президента Венесуэлы. В Каракасе начались акции протеста и прозвучали выстрелы.