08 января 2025, 16:22

В Петербурге сняли флаги со здания генконсульства Польши

Unsplash
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Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило свою работу. С его здания 8 января сняли флаги Польши и Евросоюза, сообщил польский МИД.

«Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге закрылось спустя 52 года», - отметили в министерстве.

Министерство иностранных дел Польши напомнило, что генеральное консульство закрыли после отзыва Россией согласия на его деятельность. Это решение стало ответом на закрытие генерального консульства России в Познани.

Ранее издание Ura.ru сообщало, что Польша собирается построить дорогу к границе с Калининградской областью для быстрой переброски войск в случае необходимости. Работа над этим проектом начнется скоро, но детали пока неизвестны.

Сразу после Нового года длинные очереди машин скопились на границе России с Польшей. Это произошло из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска «Мамоново-2».

Польша
08 января 2025, 15:56
Подозреваемый в подрыве Cybertruck использовал ИИ
Global Look Press
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Мужчина, которого подозревают в подрыве Tesla Cybertruck возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, использовал искусственный интеллект ChatGPT для подготовки к преступлению. Об этом на пресс-конференции рассказал шериф местной полиции Кевин Макмахилл, сообщил телеканал NBC News.

Как установило следствие, обвиняемый пытался рассчитать необходимое количество взрывчатки и выяснить места продажи фейерверков с помощью ChatGPT. Это стало первым известным случаем, когда ИИ был использован для подготовки атаки.

«У нас есть доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT, чтобы спланировать атаку», - сказал шериф на пресс-конференции.

В первый день нового года в Лас-Вегасе произошло ЧП: взорвался автомобиль у 64-этажного отеля Trump International Hotel. Погиб один человек, еще семь получили ранения.

По информации телеканала Fox News, подозреваемым в совершении взрыва является сержант спецназа армии США, который находился в отпуске. Он служил в Афганистане. Также он был направлен в Грузию, Республику Конго и на Украину, но в каком именно статусе и когда, не уточняется.

Следствие рассматривает семейные проблемы в качестве одной из версий подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Жена Ливельсбергера якобы заявила ему, что знает про измены.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что серия терактов в США стала ответной реакцией на проблемы внешней и внутренней политики страны.

США Искусственный интеллект Tesla ChatGPT
08 января 2025, 14:56
Российский премьер подарил Пашиняну самый дорогой презент на заседании в Москве
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил дорогие подарки на заседании Евразийского межправсовета в Москве, который состоялся в середине декабря. Как сообщил «Sputnik Армения», самым впечатляющим стал презент от главы российского кабмина.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил дорогие подарки на заседании Евразийского межправсовета в Москве, который состоялся в середине декабря. Как сообщил «Sputnik Армения» , самым впечатляющим стал презент от главы российского кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подарил Пашиняну сервиз «Зимняя сказка» на шесть персон. Стоимость подарка составила 1,6 тысячи долларов. Этот набор создал художник Императорского фарфорового завода Алексей Воробьевский.

От своего коллеги из Узбекистана, Абдуллы Арипова, премьер-министр Армении получил в подарок гравюру на латуни «Ичан-Кала» стоимостью 1,5 тысячи долларов. А от главы правительства Кыргизии - картину с изображением монастыря Хор-Вирап, цена которой 200 долларов.

В ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета премьеры стран-участниц подписали ряд важных документов. В частности, они согласовали время и место проведения следующей встречи. Она состоится в Алма-Ате 30–31 января. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларуссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее президент Владимир Путин в ходе заседания на саммите Евразийского экономического союза при помощи ручки смог починил свои наручные часы. У главы государства возникла проблема с креплением наручных часов. Он не стал откладывать ее в долгий ящик и решил отремонтировать часы самостоятельно.

Михаил Мишустин Москва
08 января 2025, 13:03
Глава МИД Шалленберг возглавит временное правительство Австрии
Global Look Press
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Австрийский президент Ван дер Беллен поручит министру иностранных дел Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство после ухода Карла Нехаммера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на релиз канцелярии главы государства.

«Федеральный президент Ван дер Беллен в пятницу, 10 января 2025 года, в 11:00 (13:00 по московскому времени) в президентской канцелярии поручит федеральному министру Александеру Шалленбергу продолжить руководство федеральным ведомством канцлера», - следует из документа.

Нехаммер заявил об уходе с поста канцлера и главы Австрийской народной партии после провала коалиционных переговоров.

Ранее действующий президент Австрии передал мандат на формирование правительства канцлеру. Переговоры о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) закончились крахом, сообщил Ura.ru.

Австрия
08 января 2025, 12:50
«Сила Сибири» под вопросом. Китай потребовал скидки на газ
РИА «Новости»
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Россия переориентировала сбыт газа на Восток и столкнулась с рядом проблем. Китай претендует не только на скидки на голубое топливо, но и на его месторождения в России. На эту тему в стриме 360.ru порассуждала ведущая Екатерина Малашенко.

Перспективным проектом стала «Сила Сибири - 2» - это еще одна труба, которая должна появиться на территории России, Монголии и Китая для обеспечения бесперебойной подачи голубого топлива на восточные энергетические рынки.

«Но проект рискует остаться туманным. Все потому, что нет ни даты начала строительства, ни даты завершения, запуска, нет окончательного согласования, хотя разговоры вокруг этой трубы ведутся с конца 2000-х годов», - напомнила Малашенко.

Чтобы Китай согласился строить трубу, а та окупила себя, Россия должна предоставить скидки.

«Что касается текущих данных, то уже известно, Bloomberg написал, что цена на российский газ для Китая в этом году будет на 28% ниже аналогичных тарифов для Европы. Но такой дисконт, с другой стороны, можно считать щадящим, поскольку Пекин настаивал на поблажке в 37%», - рассказала ведущая.

Европейские санкции против России привели к внутреннему притоку топлива , из-за чего сжиженный углеводородный газ в стране в декабре подешевел в два раза по сравнению с ноябрем. В связи с этим на Западе признали санкции неожиданной победой России.

Газ Строительство Россия Китай

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