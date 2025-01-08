В Петербурге сняли флаги со здания генконсульства Польши
Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило свою работу. С его здания 8 января сняли флаги Польши и Евросоюза, сообщил польский МИД.
«Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге закрылось спустя 52 года», - отметили в министерстве.
Министерство иностранных дел Польши напомнило, что генеральное консульство закрыли после отзыва Россией согласия на его деятельность. Это решение стало ответом на закрытие генерального консульства России в Познани.
Ранее издание Ura.ru сообщало, что Польша собирается построить дорогу к границе с Калининградской областью для быстрой переброски войск в случае необходимости. Работа над этим проектом начнется скоро, но детали пока неизвестны.
Сразу после Нового года длинные очереди машин скопились на границе России с Польшей. Это произошло из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска «Мамоново-2».