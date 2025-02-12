12 февраля 2025, 18:21

В Пентагоне заявили об угрозе национальным интересам США со стороны Китая

РИА «Новости»
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У Китая есть потенциал и намерения угрожать ключевым национальным интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, чтобы противостоять КНР, американцы планируют развивать сотрудничество с региональными партнерами. Сдерживание Китая Хегсет назвал одним из приоритетов оборонной политики администрации Дональда Трампа.

Ранее Госсовет КНР объявил о введении 15%-ных пошлин на импорт угля, сжиженного природного газа, нефти, сельскохозяйственной техники и некоторых автомобилей из США. Эту меру приняли в ответ на решение Белого дома обложить китайские товары 10%-ным налогом.

При этом сам Трамп заявил , что у него очень хорошие личные отношения с Си Цзиньпином и что главы двух государств уже неоднократно беседовали.

США Пентагон Белый дом в США Китай
12 февраля 2025, 19:06
Названа личность готовящегося к обмену осужденного в США россиянина
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США в рамках обмена заключенными с Россией могут освободить соучредителя биткоин-биржи BTC-e Александра Винника. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Одним из россиян, который активно выступал за внесение его обменный список с Россией, был Александр Винник. Сейчас он ожидает приговора после признания себя виновным в сговоре с целью отмывания денег», - отметили журналисты.

Адвокат Винника подтвердил RT , что его подопечного освободят в США в рамках обмена. Россиянина задержали в Греции в 2017 году по обвинению в криптомошенничестве, позже экстрадировали в США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в среду заявлял, что США после освобождения Фогеля также отпустят гражданина России, но имя его не разглашалось.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что соблюдение соглашений о конфиденциальности в вопросе об условиях обмена очень важно для «эффективной дипломатии».

США Россия
12 февраля 2025, 18:08
Власти США нашли применение миллиардам долларов закрытого USAID
Global Look Press
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Власти США планируют перенаправить часть денег, выделявшихся Агентству по международному развитию (USAID), инвестиционному госагентству, финансирующему проекты частного сектора за пределами страны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство, носящее аббревиатуру DFC, появилось в первое президентство Дональда Трампа и помогает инвесторам, желающим вложить деньги за границей.

Ранее Трамп и бизнесмен Илон Маск высказались о USAID в схожем ключе.

Президент США назвал решение реформировать организацию необратимым и подчеркнул, что коррупция и мошенничество в ней были на «невиданном уровне».

В свою очередь, руководитель Департамента эффективности государственного управления назвал USAID преступной организацией , которой «пора умереть».

США Дональд Трамп Илон Маск
12 февраля 2025, 17:38
Путин впервые поговорил по телефону с главой переходного периода Сирии
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с главой переходного периода Сирии Ахмедом Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Путин подчеркнул готовность России содействовать улучшению обстановки в стране и диалогу с участием всех этнических и религиозных групп.

Российский лидер пожелал Шараа успехов в решении задач, диалог в Кремле назвали конструктивным и содержательным.

Ранее министр обороны сирийского переходного правительства Мурхаф Абу Касра назвал условие, при котором в стране сохранятся российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме. По его словам, Сирия не против воинского контингента, но при условии, если ей самой это будет выгодно.

Сирия Россия Владимир Путин Захват власти в Сирии
12 февраля 2025, 15:24
Орбан призвал отменить санкции против России в сфере энергетики
РИА «Новости»
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Санкции против России в сфере энергетики необходимо отменить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште.

«Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений», - подчеркнул он.

Орбан назвал энергетическую политику Евросоюза провальной и подчеркнул, что важнейшие ее последствия еще впереди.

Ранее венгерский премьер в интервью рассказал, что чувствовал себя паршивой овцой из-за регулярного давления со стороны США и ЕС. По его словам, ситуация начала меняться после прихода к власти Дональда Трампа.

В конце января Венгрия согласилась продлить антироссийские санкции только после того, как Еврокомиссия пообещала ей добиться от Украины возобновить транзит российского газа.

Венгрия Газ Санкции Россия Экономика Виктор Орбан

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