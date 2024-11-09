В Пентагоне испугались увольнения Трампом чернокожего генерала

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Речь идет об идеологии воукизма, предполагающей повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой принадлежности.

Авторы публикации напомнили, что Трамп фактически назначил Брауна на должность первого чернокожего начальника штаба ВВС в начале 2020 года. Перед утверждением сенатом Браун высказывался о расовой несправедливости в армии. В частности, озвучивал сложности в продвижении по службе людей с афроамериканскими корнями.

«Теперь люди из окружения Трампа увидели в Брауне потенциальную угрозу для плана избранного президента по отказу от программ многообразия и инклюзивности в Пентагоне», - отметили в статье.

Ранее в Пентагоне сообщили о выявленных проблемах в военно-промышленном комплекса США из-за поддержки ВСУ.

Помощь Украине вызвала сложности в поддержании и увеличении складов оружия для нужд американской армии.