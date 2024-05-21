В парламенте Великобритании обеспокоились из-за ситуации в Харьковской области

В обращении к правительству Соединенного Королевства депутат поинтересовался, как Лондон намерен помогать людям, уезжающим из Волчанска и других городов рядом с Харьковом, сообщила Lenta.ru.

В своем запросе Дхеси уточнил, что вопрос по оказанию помощи нужно адресовать заместителю министра иностранных дел.

Замглавы МИД Великобритании Нусрат Гани в ответ на письмо депутата подчеркнула, что Лондон «глубоко обеспокоен» ситуацией в Харьковской области и продолжает следить за происходящим. По ее словам, на сегодня страна выделила 357 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную поддержку Украине и региону.

«Наши партнеры координируют свои усилия с правительством Украины», - добавила Гани.