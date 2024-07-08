В Париже на манифестации сторонников левых начались беспорядки

Сначала демонстрация проходила мирно, но позднее к ней присоединились сторонники фашистских групп. К площади стянули усиленные наряды полиции и водометы.

Протестующие в черных масках стали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками, произошли столкновения и полицейские применили слезоточивый газ.

Как сообщили «Известия», Парижу к протестам не привыкать, поэтому город к ним заранее приготовился. Многие магазины на Елисейских поля, в том числе люксовые бренды, установили щиты на витрины на случай возможных беспорядков.

Издание также опубликовало кадры с места событий, на которых видно, что люди вышли на одну из главных улиц с города с флагами и самодельными баннерами, на которых было написано La France est tissu de migrations («Франция - ткань миграции»). Все они выкрикивали многочисленные лозунги.