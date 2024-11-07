07 ноября 2024, 09:15

В отношениях России и США спрогнозировали резкое обострение до ухода Байдена

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден до завершения своих полномочий способен пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Об этом РИА «Новости» сообщил член научного совета при Совете безопасности Александр Яковенко.

Он отметил, что на данный момент администрация Байдена продолжает удерживать власть, хоть и в качестве «хромой утки». Однако даже в таком положении он может пойти на обострение отношений с Россией, например, выдворить ее дипломатов из страны.

«Того же ожидать можно сейчас, особенно на Украине. Если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на передовой. Можно ждать, что Дональд Трамп уделит внимание внешним делам и не станет ждать официальной инаугурации 20 января», - сказал научный эксперт.

Ранее на Западе начали обсуждать снятие санкций с России после победы Трампа на выборах президента.

Санкции Россия Запад
07 ноября 2024, 05:10
Пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тысяч рублей в Таиланде
Freepik
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Сотрудники известного ресторана в Бангкоке опубликовали в соцсетях пост с просьбой найти клиента, который случайно заплатил за обычный ужин 200 тысяч батов (571,5 тысячи рублей) вместо реальной суммы счета в 2020,91 бат (5,7 тысячи рублей), а затем исчез. Об этом сообщило издание The Thaiger.

«Мы разыскиваем клиента, который ужинал с нами вчера (3 ноября) в ресторане Neua Luan Luan, филиал Ратчапхрук, в 19:50 (по местному времени - прим. ред.). Клиент перевел лишнюю сумму в размере 200 000 бат», - говорится в сообщении.

Сотрудники ресторана попросили связаться с ними по телефону или электронной почте. Они рассказали, что пожилой мужчина расплатился за обед с помощью банковского перевода, но сумма оказалась в 10 раз больше указанной в чеке. Администрация заведения хочет вернуть клиенту его деньги.

В ресторане также предположили, что мужчина мог привыкнуть переводить крупные суммы по работе, поэтому и не обратил внимания на переплату. По мнению пользователей Сети, мужчина просто настолько богат, что даже не заметил изменений на своем банковском счете.

Ранее сервис лояльности «Апельсин» в процессе исследования выяснил, что около трети россиян совершают незапланированные покупки в магазинах.

Таиланд Деньги Рестораны
07 ноября 2024, 03:15
Байден оправдался за поражение Харрис
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден похвалил проигравшую на выборах Камалу Харрис за упорство. Он сказал, что она вступила в борьбу в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщил телеканал NBC.

«В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно достичь, руководствуясь сильными моральными принципами и четким видением страны», - сказал он.

Байден восхитился Харрис и назвал выбор ее кандидатуры от Демпартии лучшим решением. Президент сказал, что она продолжит бороться и останется лидером для многих американцев.

Республиканец Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков и одержал победу на президентских выборах. Изначально от Демпартии выдвинулся Байден, но после неудачных дебатов он снял свою кандидатуру в пользу Харрис.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
07 ноября 2024, 01:53
Захарова высмеяла прощальную речь Харрис
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила вынимание, что кандидат в президенты Камала Харрис читала прощальную речь после поражения на выборах с экрана телесуфлера. Об этом российский дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана», - отметила Захарова.

Харрис выступила перед своими сторонниками в ночь на 7 ноября. Она признала победу республиканца Дональда Трампа и пообещала мирную передачу власти. Также политик выразила благодарность своим сторонникам за оказанную поддержку и отметила, что гордится своей президентской кампанией.

До этого Камала Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах. В ходе прошедшего голосования на выборах он набрал 277 голосов выборщиков. Также его поздравили президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мария Захарова Дональд Трамп Камала Харрис
06 ноября 2024, 23:14
«Главный приоритет». В Литве заявили о подготовке Евросоюза к войне
Pixabay
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Евросоюз должен готовиться к военной конфронтации с Россией и к «самым непредвиденным военным сценариям». Об этом кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил на слушаниях в Европарламенте.

«Оборона входит в главные приоритеты будущего состава Еврокомиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», - сказал он.

Кубилюс пообещал повысить военные расходы и эффективность военной индустрии. Также он планирует создать «единый оборонный рынок Евросоюза», что будет означать передачу контроля над европейским военно-промышленным комплексом ЕК.

По словам будущего еврокомиссара, в ближайшие годы США «могут сосредоточиться на Китае», поэтому Евросоюзу нужно достичь большей независимости в своей обороне и в отношениях с НАТО.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что стране нужно немедленно выйти из Европейского союза, которого ждет крах.

США Россия Евросоюз НАТО

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