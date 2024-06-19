В основу отношений России и КНДР ляжет новый фундаментальный документ

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Путин обратил внимание, что в 2023 году по итогам визитам Ким Чен Ына в Россию стороны значительно продвинулись в строительстве межгосударственных связей.

«Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», - указал президент.

В прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в 2024-м - 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа. Речь идет о соглашении об экономическом и культурном сотрудничестве.

«Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву», - подчеркнул глава государства.

Также Путин поблагодарил Северной Корею за последовательную и неизменную поддержку политики России , в том числе на украинском направлении.