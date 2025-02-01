В ООН отреагировали на критику Захаровой из-за слов Гутерриша о холокосте

Так он прокомментировал критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Его высказывания говорят сами за себя. Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе», - сказал Хак.

До этого Захарова назвала возмутительным и недопустимым тот факт, что Гутерриш и словом не обмолвился о многомиллионных потерях Советского Союза во Второй мировой войне. Несмотря на то, что именно советские народы внесли решающий вклад в победу над гитлеровской Германией и положили конец холокосту.

Ранее Захарова заявила, что ООН и ОБСЕ должны зафиксировать и провести разбирательства по факту военных преступлений украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.