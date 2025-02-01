01 февраля 2025, 21:23

В ООН отреагировали на критику Захаровой из-за слов Гутерриша о холокосте

РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступивший по случаю дня памяти жертв холокоста, подразумевал также, что всемирная организация скорбит и по убитым нацистами советским гражданам. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Так он прокомментировал критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Его высказывания говорят сами за себя. Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе», - сказал Хак.

До этого Захарова назвала возмутительным и недопустимым тот факт, что Гутерриш и словом не обмолвился о многомиллионных потерях Советского Союза во Второй мировой войне. Несмотря на то, что именно советские народы внесли решающий вклад в победу над гитлеровской Германией и положили конец холокосту.

Ранее Захарова заявила, что ООН и ОБСЕ должны зафиксировать и провести разбирательства по факту военных преступлений украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.

Вторая мировая война Дипломатия СССР Мария Захарова Россия История МИД РФ ООН Холокост
01 февраля 2025, 22:06
Глава Карелии осудил Финляндию за русофобию
РИА «Новости»
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Жители Финляндии настолько глубоко впали в русофобию, что посчитали 10-летнего мальчика с российским гражданством угрозой для национальной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Так он прокомментировал новость о том, что русского мальчика, который сейчас учится в финской гимназии Kulosaaren lukio, не пустили на экскурсию с одноклассниками на атомную станцию Олкилуото потому, что он родился в России.

Парфенчиков добавил, что он как и мать ребенка возмущен такой дискриминацией со стороны «финских соседей». Он отметил, что подобная охота на ведьм мало что говорит о русских, но много что о современной Финляндии.

Глава республики также предложил мальчику и его матери приехать в Карелию, когда они в следующий раз будут в Россию.

Он также пообещал лично провести для ребенка экскурсию по ведущим промышленным предприятиям региона, в частности, Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу.

«В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь», - резюмировал глава Карелии.

Прошлой весной в Финляндии значительно выросло число желающих покинуть страну из-за роста русофобии и профашистских взглядов.

Финляндия Дети Экскурсии Россия Заводы АЭС Русофобия Республика Карелия
01 февраля 2025, 20:52
Число жертв авиакатастрофы в Филадельфии выросло
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После крушения медицинского борта в Филадельфии погибли шесть человек, находившихся в самолете, и один житель города. Об этом мэр Шерелл Паркер сообщила в соцсети X.

«Мы официально сообщаем о шести погибших в авиакатастрофе. Как минимум еще один человек погиб в результате происшествия. Это было лицо, находившееся в машине», - написала она.

По словам мэра Филадельфии, после крушения самолета в больницы с травмами попали минимум 19 человек.

Паркер назвала произошедшее крушение трагедией для города. Также она отметила, что в Филадельфии зафиксировали значительные разрушения.

В субботу, 1 февраля, медицинский самолет Learjet 55 рухнул на жилые дома практически сразу после взлета. На его борту были два пилота, два врача, пациент и его родственник.

Причиной авиакатастрофы могли стать баллоны с кислородом, которые находились в салоне воздушного судна. Ранее в соцсетях опубликовали видео падения самолета на жилые дома и автомобили.

США Авиакатастрофы Самолеты Машины
01 февраля 2025, 20:46
Тело разбившегося в авиакатастрофе в Вашингтоне фигуриста Наумова нашли
РИА «Новости»
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Работающие на месте авиакатастрофы в Вашингтоне спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова. Его мать Ия Наумова сообщила ТАСС, что похороны пройдут в Бостоне.

Работающие на месте авиакатастрофы в Вашингтоне спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова. Его мать Ия Наумова сообщила ТАСС , что похороны пройдут в Бостоне.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. <…> Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», - сказала она.

Ранее спасатели отыскали останки его жены, Евгении Шишковой. Наумова сообщила, что их сына Максима поддержали две семьи, с которыми дружила чета. Они участвовали в опознании.

Спортсмены Авиакатастрофы Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
01 февраля 2025, 20:09
Тушившим пожары в Калифорнии спасателям пригрозили увольнением
РИА «Новости»
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Власти США отправили спасателям, тушившим лесные пожары в Калифорнии, предложение уволиться по собственному желанию. Неожиданное сообщение подорвало боевой дух служащих, отметила газета The Washington Post.

Авторы материала отметили, что многие из пожарных только начали восстанавливаться после борьбы с одной из самых разрушительных стихий в истории Калифорнии.

По данным издания, большинству федеральных служащих США предложили уволиться по собственному желанию, чтобы мотивировать их уйти в отставку до конца сентября. В другом случае их могут уволить в ходе запланированного масштабного сокращения численности государственного аппарата.

Кроме того, спасатели начали сомневаться в своей профессии и будущем. Федеральные пожарные команды уже столкнулись с низкой заработной платой и кадровым дефицитом.

Мощные пожары охватили Лос-Анджелес с 7 января. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня. Ранее стало известно, что Калифорния не приняла помощь Пентагона в тушении пожаров.

Спасатели Пожары Калифорния Пожары в Калифорнии

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