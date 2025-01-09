В офис премьера Бельгии прислали письма со стрихнином

Само происшествие случилось еще в конце ноября, но сообщили о нем только сейчас, когда стали известны результаты анализов.

Ранее жительница Бразилии отравила сестер и племянников рождественским кексом, в который добавила мышьяк. Примечательно, что ее муж умер в сентябре. Правоохранительные органы хотят провести эксгумацию тела, чтобы выяснить причину смерти мужчины. Эксперты исключили версию случайного отравления, поскольку предельно допустимую концентрацию яда превысили в 2,7 тысячи раз. Женщину взяли под стражу и предъявили обвинение.