В Одессе пропало электричество после взрывов
Некоторые районы Одессы остались без электричества после прозвучавших в городе взрывов. Об этом написал украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на местные паблики.
«В части Одессы после взрывов пропало электричество, пишут местные паблики», - сказано в сообщении.
За последние сутки украинские СМИ семь раз сообщали о мощных взрывах в Одессе. По данным издания «Политика страны», в ночь на четверг городе работали системы противовоздушной обороны, также военнослужащие пытались сбить беспилотники «Шахеды» из крупнокалиберных пулеметов.
Звуки взрывов раздавались не только в самой Одессе, но и в Черноморске Одесской области.