В Одессе пропало электричество после взрывов

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Главу Гагаузии Евгению Гуцул и спикера парламента автономии Дмитрия Константинова тщательно проверили в аэропорту Кишинева после возвращения из России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В аэропорту сразу встретили. Мы знали, что нас встретят. Проверили полностью, и телефоны. Ну, демократия! Но мы готовы», - заявил Константинов в аэропорту.

Сторонники встретили Гуцул и Константинова с цветами и аплодисментами.

Во вторник, 9 апреля, Евгения Гуцул прибыла в Россию с рабочим визитом. Тема визита была - поддержка Гагаузии Россией в условиях сильнейшего экономического давления на автономию со стороны Молдавии.

По словам Гуцул, президент России Владимир Путин дал понять, что не бросит Гагаузию и будет поддерживать автономию в экономическом и в социальном плане.

Ранее Гуцул пригрозила, что Гагаузия объявит о независимости , если Молдавия решит объединиться с Румынией.