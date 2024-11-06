В Нью-Йорке митингующие устроили пикеты возле башни Trump Tower

Как рассказал корреспондент издания Антон Золотницкий, у здания собрались противники кандидата в президенты США от республиканцев. Они считают, что Дональд Трамп замешан в связях с Россией. При этом возле башни находятся и сторонники бывшего главы государства.

«Сегодня я проголосовала за Трампа в третий раз», - рассказала американская избирательница.

Свой выбор она объяснила тем, что политик предлагает наиболее практичные решения по трем ключевым пунктам - экономике, преступности и проблемы с иммиграцией. Кроме того, она считает, что Трамп поддерживает «простых работяг, как она сама».

Ранее появилась информация, что республиканец первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, в то время как его соперница от демократов Камала Харрис смогла заручиться только 71. Для победы на выборах требуется получить 270 голосов.