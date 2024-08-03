В Нигере группировка GSIM заявила о взятии в заложники двух россиян

В ролике двое мужчин утверждали, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны.

«Меня зовут Юрит, я родился в России и живу на Украине. Я работал в российской компании геологом в Мбанге, когда GSIM арестовала меня», - говорил по-английски первый мужчина с короткими волосами и седой бородой.

Второй «российский заложник» заявил, что его зовут Грег и в Нигер он прибыл месяц назад, чтобы работать в российской компании.

Агентство уточнило, что видео не датировано.

Сам район Мбанге, о котором говорится в видео, расположен в районе Тиллабери, где имеются несколько золотых приисков. Этот регион расположен рядом с границами Мали и Буркина-Фасо. Летом 2021 года джихадисты здесь похитили двух граждан КНР, освободив их спустя девять месяцев. В начале 2024 года свободу получили три гражданина Италии, похищенных группировкой весной 2022 года.

Ранее в Нигере жертвами трех терактов на свадьбе, похоронах и в больнице стали 18 человек.

* Запрещенная в России террористическая группировка.