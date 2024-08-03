03 августа 2024, 00:04

В Нигере группировка GSIM заявила о взятии в заложники двух россиян

Unsplash
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Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с джихадистами «Аль-Каилы»*, опубликовала видео, в котором заявила о взятии в заложники двух россиян на юго-западе Нигера. Об этом сообщило Agence France-Presse.

В ролике двое мужчин утверждали, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны.

«Меня зовут Юрит, я родился в России и живу на Украине. Я работал в российской компании геологом в Мбанге, когда GSIM арестовала меня», - говорил по-английски первый мужчина с короткими волосами и седой бородой.

Второй «российский заложник» заявил, что его зовут Грег и в Нигер он прибыл месяц назад, чтобы работать в российской компании.

Агентство уточнило, что видео не датировано.

Сам район Мбанге, о котором говорится в видео, расположен в районе Тиллабери, где имеются несколько золотых приисков. Этот регион расположен рядом с границами Мали и Буркина-Фасо. Летом 2021 года джихадисты здесь похитили двух граждан КНР, освободив их спустя девять месяцев. В начале 2024 года свободу получили три гражданина Италии, похищенных группировкой весной 2022 года.

Ранее в Нигере жертвами трех терактов на свадьбе, похоронах и в больнице стали 18 человек.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Россия Нигер
02 августа 2024, 23:46
«Очень опасная игра». В США раскритиковали переброску танков к границам России
РИА «Новости»
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Бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал переброску американских танков и БМП в Польшу, предупредив, что что это может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«США играют в очень опасную игру. [Переброской танков] они создают потенциальную цель для российского удара», - заявил Джонсон.

По его словам, переброской тяжелой техники Белый дом якобы хочет показать польским властям, что США с ними, раз отправляют им танки. Только вот это не оборонительное, а наступательное оружие.

Эксперт предположил, что если танки развернули в Польше, значит велика вероятность их отправки на Украину. Вашингтон бряцает оружием, забывая о реакции Москвы, которой это явно не понравится.

Джонсон добавил, что появление американских бронемашин рядом с российскими границами власти РФ могут воспринять как желание США организовать вторжение.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что страны НАТО планируют разработать новую стратегию в отношении России , направленную на объединение всех союзников.

США Вашингтон Европа Россия Запад Польша Танки
02 августа 2024, 22:00
Лидер КНДР врезался на лодке в дерево во время спасательной операции
РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын врезался в дерево на надувной лодке во время проверки пострадавших от наводнения районов на границе Северной Кореи с Китаем. Об этом сообщила газета Times of India.

«В июле 2024 года редкая инспекция северокорейского лидера Ким Чен Ына пострадавших от наводнения районов в провинции Пхенан-Пукто становится вирусной в социальных сетях. Во время инспекции лодка Кима врезается в затопленное дерево», - написали в публикации.

Северокорейский лидер осматривал последствия наводнения, проплывая на лодке по затопленному округу Уйджу. Под водой оказался и город Синыйджу. Всего затопило около 4000 домов.

Наводнение вызвало серьезный кризис. Повреждены общественные здания, сооружения, автомобильные и железные дороги. Кроме того, из-за паводков из пострадавших регионов эвакуировано не менее пяти тысяч человек.

В Китае в результате наводнения погибли по меньшей мере 30 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести.

Ранее в Южной Корее назвали приемника Ким Чен Ына. По данным разведки, дочь лидера КНДР готовится сменить отца и взять на себя управление государством.

Наводнения Ким Чен Ын КНДР
02 августа 2024, 20:48
Харрис получила необходимое число голосов для выдвижения в президенты
РИА «Новости»
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Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку необходимого количества делегатов на виртуальном голосовании демократов, чтобы стать кандидатом на пост президента США. Об этом заявили в нацкомитете Демократической партии.

Информацию официально подтвердил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

«Вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник», - сказал он.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден отказался от участия на выборах 5 ноября. После этого была одобрена кандидатура Харрис от демократов. При этом ей еще нужно одержать победу в партийном праймеризе.

США Выборы президента США Камала Харрис
02 августа 2024, 20:08
Трамп назвал обмен заключенными победой России
Global Look Press
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Россия стала главным выгодоприобретателем от проведенного обмена заключенными, потому что заключила сделку с целым рядом западных стран. Об этом заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что вполне доволен тем, что несколько американцев вернулись домой, но сомневается в том, что условия сделки стали выгодными для США.

«Это была победа для России. Русские заключили отличную сделку <…> феноменальную сделку», - заявил Трамп.

Политик добавил, что ему неизвестны все детали договоренностей, но предполагает, что демократическая администрация не смогла выбить для себя более выгодных деталей и теперь прикрывает все это словами о том, что переговоры стали очень сложными.

«Обычно это способ сказать: „Мы заключили плохую сделку, и мы специально сделали ее сложной, чтобы никто ничего не понял“, - пояснил Трамп.

Россия и Белоруссия провели обмен заключенных с США, Германией, Польшей, Норвегией и Словенией в аэропорту Анкары в минувший четверг, 1 августа. По итогам встречи делегаций домой вернулись восемь россиян, арестованных или осужденных за границей , а также двое детей. Западные страны получили 16 человек, ставших фигурантами уголовных дел в России.

США Заключенные Дональд Трамп Россия

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