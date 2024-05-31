31 мая 2024, 10:40

В Нидерландах возмутились выступлению Урганта и Познера

РИА «Новости»
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Членов парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэар Мартенса и Рубена Брекелманса возмутило выступление российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Об этом сообщила Lenta.ru.

Политики потребовали от МИД страны Ханке Брюинса Слота и госсекретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснений. Они назвали Урганта и Познера пропагандистами, которые «в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». Политики поинтересовались, знают ли об этом в правительстве. Также они заявили, что Познер не осуждает спецоперацию и якобы «обвиняет в этом Запад».

Сайт по покупке билетов был на русском языке. Политики спросили, рассчитано ли это представление в основном на русских.

«Учитывая историю Познера и Урганта, <…> как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива?» - задали еще один вопрос парламентарии.

По данным издания «7дней» , Ургант и Познер отправились в тур по Европе. Самые бюджетные билеты на их выступления были по цене в 49 евро.

Русский язык Запад Нидерланды Иван Ургант
31 мая 2024, 10:33
Россия или Запад. США руками ЕС заставят Китай выбрать союзника
Global Look Press
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Представители США на форуме в Германии призовут союзников выдвинуть Китаю ультиматум. Его заставят выбрать между торговлей с Россией и сотрудничеством со странами Запада, сообщила Financial Times.

Журналисты получили текст выступления первого замминистра финансов США Уолли Адейемо на мероприятии в Берлине. По их информации, Штаты обеспокоило продолжение поставок продукции для оборонной промышленности России через Китай. Чиновник планировал призвать союзников выдвинуть КНР ультиматум.

«[США и ЕС] должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», - процитировало издание выступление Адейемо.

В середине мая прошли двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Визит в Китай стал первым после инаугурации российского лидера.

США Торговля Россия Евросоюз Китай
31 мая 2024, 09:33
Пережившего покушение премьера Словакии отпустили домой
Global Look Press
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Врачи разрешили пережившему покушение премьер-министру Словакии Роберту Фицо перейти на амбулаторное лечение. Из больницы в городе Банска-Бистрица его перевезли домой, сообщил Dennik N.

Источники издания сообщили, что политика транспортировали в Братиславу и отправили на домашнее лечение. В подтверждение их слов возле его квартиры активизировались охранники и полицейские.

Позднее информацию о переводе Фицо подтвердила главврач университетской больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица Мириам Лапуникова. В соцсетях она поблагодарила политика, персонал больницы, правоохранителей и рядовых жителей Словакии за совместную работу и поддержку.

«Он был дисциплинированным пациентом», - заметила она.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в Гандлове. Пожилой мужчина произвел два выстрела и заявил о несогласии с политикой властей. Премьеру провели операцию, и через неделю он пошел на поправку.

Больницы Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
31 мая 2024, 09:25
«Территория беззакония». Шор не исключил, что лишится молдавского гражданства
РИА «Новости»
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Власти Молдавии могут лишить бизнесмена и политика Илана Шора гражданства за получение российского паспорта. Он допустил такую вероятность в беседе с РИА «Новости».

«Они все могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства. Это же страна - территория беззакония. Меня это не пугает, потому что мы вернем ее и очень скоро», - сказал он.

Члены оппозиционного блока «Победа», по словам Шора, не планировали последовать его примеру. Однако он счел такой шаг логичным. Политик объяснил, что для людей, проповедующих единую идеологию, абсолютно нормально действовать так же.

Шор объявил в мае, что стал гражданином России. Он признавался журналистам, что не планировал постоянно находиться на российской территории или сдавать израильский паспорт. В июне блок «Победа», который возглавил бизнесмен, проведет второй съезд. Прокуратура Молдавии расценила действия оппозиционеров , как госизмену.

Паспорта Молдавия
31 мая 2024, 07:46
Депутаты молдавского оппозиционного блока приедут на ПМЭФ
РИА «Новости»
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Депутаты оппозиционного молдавского блока «Победа» приедут в Россию и поучаствуют в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом РИА «Новости» заявил политик и бизнесмен Илан Шор.

Он подтвердил их участие в мероприятиях форума и рассказал, что сам тоже планирует прибыть в Петербург.

«Прилетают наши депутаты парламента, которые будут участвовать вместе со мной на всех мероприятиях», - указал политик.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в мероприятии согласились участвовать более 128 стран и территорий. На площадку форума, который пройдет с 5 по 8 июня, прибудут более 12 тысяч человек.

Организатор подчеркнул, что за последние годы экономический, финансовый и технологический центр сместился в Азию. Кобяков добавил, что форум позволит высказаться авторитетным экспертам и представителям власти, которые разбираются в сложных мировых процессах.

Молдавия Депутаты Россия ПМЭФ-2024

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