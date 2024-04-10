В Нидерландах призвали к противостоянию с Россией даже ценой жизни своих граждан

«Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов», - заявил министр.

Кроме того, ван Леувен призвал нидерландские власти и в целом Европу к более решительным действиям в мире в условиях нынешнего геополитического противостояния. По его мнению, уже прошло то время, когда европейцы могли рассчитывать на помощь США в вопросах безопасности.

Если говорить о геополитических противниках Запада, то к ним уходящий в отставку министр отнес не только Россию, но еще и Китай с Ираном. На взгляд министра, сейчас нужна жестокость, чтобы защитить интересы своей страны в мире, поэтому он поддерживает применение «инструментов силы». Только так можно превратить «суровый мир в лучшее место».

Ранее появилась информация, что украинский Минздрав закупил 26 тысяч пакетов для трупов.