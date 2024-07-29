29 июля 2024, 16:26

В Нидерландах Эрдогана назвали спятившим и предложили выгнать Турцию из НАТО

РИА «Новости»
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Глава одержавшей победу на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс предложил выгнать Турцию из НАТО в ответ на заявление президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль. Об этом он написал в социальной сети X.

«Исламофашист Эрдоган начал угрожать вторжением в Израиль. Мне кажется, что парень совсем спятил. Турцию необходимо выгнать из НАТО», - написал Вилдерс.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то «вошла» в Нагорный Карабах и Ливию. Глава израильского МИД Исраэль Кац в ответ на это высказывание сравнил турецкого лидера с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном.

Политический обозреватель Евгений Михайлов в беседе с 360.ru отмечал, что Эрдоган словами об Израиле пытается словить хайп. При этом он подчеркнул, что у политика громкие заявления зачастую расходятся с реальными делами.

Турция НАТО Нидерланды
29 июля 2024, 15:06
Диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции
Global Look Press
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В ночь на понедельник в шести департаментах Франции произошли диверсии на оптоволоконных сетях. Об этом со ссылкой на полицию сообщило AFP.

ЧП произошло в департаментах Дром, Мез, Эро, Уаза, Од и Буш-дю-Рон. Столицы страны поломка никак не коснулась. Проблемы зафиксировали сети операторов SFR и Free.

По информации источника агентства, неизвестные перерезали кабели дальней связи. Операторы отметили, в настоящее время связь осуществляется по резервным путям, но с небольшим ухудшением качества обслуживания.

Эффект диверсий ощутили в Марселе и Монпелье, а также на линиях Париж - Страсбург и Лион - Париж. Руководитель оператора Netalis Николя Гийом предположил, что диверсию скоординировали в нескольких местах.

Накануне открытия Олимпиады диверсанты подожгли телефонные линии рядом с коммуной Сент-Оренс-де-Гамвиль, недалеко от Тулузы. Без телефонной связи и интернета остались свыше двух тысяч домохозяйств.

Франция Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 13:12
Британцев призвали готовиться к очередям на границе из-за новых правил ЕС
Global Look Press
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Граждане Великобритании должны готовиться к длинным очередям на границе с государствами Евросоюза после вступления в законную силу новых правил сообщества о предоставлении биометрических данных. Об этом напомнило агентство Bloomberg.

Заместитель министра внутренних дел Британии Сима Малхотра отметило, что в октябре ЕС введет систему, по которой приезжие не из стран содружества должны будут предоставить фотографии и отпечатки пальцев по прибытии.

По ее оценке, это спровоцирует очереди в аэропортах, морских портах и на железнодорожных станциях.

«Нашим гражданам нужно подготовиться к очередям в часы пик, когда эти новые правила будут введены впервые. Прошлое правительство нашей страны не приняло необходимых мер для смягчения последствий, но мы работаем над сведением риска длительного ожидания к минимуму», - добавила Малхотра.

В начале июля в Великобритании прошли парламентские выборы, победу на них одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером.

Великобритания Евросоюз
29 июля 2024, 12:45
Всех попавших в плен в Мали бойцов группы «Вагнера» смогли выкупить
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Всех бойцов ЧВК «Вагнер», попавших в плен к туарегам в Мали, по предварительной информации, удалось выкупить. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-каналу Shot.

Утром компания опубликовала официальное разъяснение , в котором рассказала, что произошло в Мали.

По данным представителей «Вагнера», отряд во главе с Сергеем Шевченко (позывной Пруд) пять дней вел ожесточенные бои с исламистами возле населенного пункта Тин-Заутин. В первый день боевиков обратили в бегство, но противник под прикрытием песчаной бури перегруппировался, нарастил численность и снова атаковал. К 27 июля бойцов «Вагнера» осталось всего трое, и они передали последнюю радиограмму. Среди погибших - сам Шевченко и администратор Telegram-канала Grey Zone.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предположил , что боевики напали на отряд «Вагнера» по наводке стран Запада.

Африка
29 июля 2024, 12:26
Стала известна сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР
Global Look Press
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Мировая экономика пострадает на сумму порядка четырех триллионов долларов в первый год гипотетической войны между Южной Кореей и КНДР. С таким прогнозом выступило агентство Bloomberg.

Журналисты отметили, что эта цифра составляет примерно 3,9% всего мирового ВВП. При этом вероятность открытого военного противостояния оценили как низкую.

«Эта сумма в два раза выше, чем последствия от конфликта на территории Украины. Но в этом случае экономические и человеческие потери будут гораздо более разрушительными», - подчеркнули авторы статьи.

Агентство напомнило, что Южная Корея стала мировым заводом полупроводников, который построен на геополитическом разломе.

«Samsung Electronics поставляет около 33% микросхем памяти NAND и 41% чипов DRAM по всему миру. Эту продукцию покупают в Китае и США. Именно на Сеул приходится до 34% промышленного производства и 81% производства чипов в стране», - добавили журналисты.

Ранее новую тактическую баллистическую ракету с боеголовкой в 4,5 тонны испытали в КНДР.

Войны Южная Корея КНДР

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