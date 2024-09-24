В небе над Калифорнией столкнулись советский учебный самолет и китайский лайнер

Вторым участником происшествия стал китайский лайнер Nanchang CJ-6A. По данным источника, в результате столкновения одно из воздушных средств упало, а его пилот погиб.

Другой борт сумел благополучно приземлиться примерно в 15 минутах от места крушения, при этом его пилот получил лишь незначительные травмы. В обоих самолетах не было пассажиров.

Оба легкомоторных судна упали в черте города, среди жилой застройки, но не на дома. Пилотам удалось направить падающие самолеты на дороги, избежав столкновения с жилыми зданиями. Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны.

Советский одномоторный Як-52 разработали в 1970-х годах как учебно-тренировочный самолет. Китайский лайнер Nanchang CJ-6A производили на основе другой советской модели - Як-18.

Ранее легкомоторный самолет СП-30 упал в районе села Верх-Озерное Быстроистокского района Алтайского края. На борту находился только пилот , он не пострадал.