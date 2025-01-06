«Мир или прекращение огня на Украине не будут означать, что Путин в одночасье прекратит свою агрессию. Его гибридная война против НАТО уже идет», - сказал Дерре.

По его словам, в Германии считают, что Россия сможет атаковать НАТО в 2028 или 2029 году. Это означает, что военно-политическому блоку необходимо иметь собственный потенциал сдерживания в Европе.

Дерре также отметил, что страна должна тратить на оборону около 3-3,5% от своего ВВП. В долгосрочной перспективе это составит примерно 200-300 миллиардов евро. Он подчеркнул, что Россия и Китай за три месяца производят больше вооружений, чем Европа за год. Чтобы противостоять этому, нам нужен «новый класс обороны».

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует нападать на Запад. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена развязывать «какие-то военные кампании».

В НАТО ожидают «нападения» со стороны России в 2028–2029 годах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре в интервью NZZ.

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