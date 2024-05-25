В НАТО пригрозили применением пятой статьи устава при кибератаке

«Если они (кибератаки - прим. ред.) будут серьезными, <…> то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», - говорится в публикации.

Издание отметило, что Столтенберг предупредил об этом Россию.

Ранее генсек заявил, что натовские страны не будут сбивать российские ракеты над Украиной из систем противовоздушной обороны альянса, размещенных в Польше и Румынии. Он опасается, что в противном случае блок втянут в войну с Россией на европейском континенте.

Это не помешало ему призвать союзником по альянсу снять некоторые ограничения на применение ВСУ западного оружия для ударов по военным объектам на территории РФ.

До этого Столтенберг назвал бессмысленным восстановление Украины в случае поражения в конфликте.