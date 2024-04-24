В НАТО опровергли возможность размещения ЯО в Польше

«У НАТО нет каких-либо планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», - сказал генсек.

По словам Столтенберга, альянсу не нужен конфликт с Россией. При этом НАТО будет обеспечивать безопасность народов, проживающих в странах организации.

Ранее о готовности разместить на территории Польши американское ядерное оружие заявил президент республики Анджей Дуда.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что если польские власти реализуют планы по размещению у себя ЯО, то Россия предпримет ответные шаги для обеспечения своей безопасности.