24 апреля 2024, 02:04

В НАТО опровергли возможность размещения ЯО в Польше

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Североатлантический альянс не планирует размещать свои ядерные силы и вооружение на территории Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство Reuters.

«У НАТО нет каких-либо планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», - сказал генсек.

По словам Столтенберга, альянсу не нужен конфликт с Россией. При этом НАТО будет обеспечивать безопасность народов, проживающих в странах организации.

Ранее о готовности разместить на территории Польши американское ядерное оружие заявил президент республики Анджей Дуда.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что если польские власти реализуют планы по размещению у себя ЯО, то Россия предпримет ответные шаги для обеспечения своей безопасности.

Ядерное оружие Россия Оружие НАТО Польша
24 апреля 2024, 02:14
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав последнего «Гитлером нашего времени». Об этом сообщил телеканал TRT.

«Пусть все поймут, что Нетаньяху - это Гитлер нашего времени и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган объяснил сравнение с политическим лидером нацистской Германии тем, что израильские власти устроили геноцид палестинского населения сектора Газа.

Турецкий лидер заявил, что продолжит предъявлять в ООН доказательства преступлений Израиля в анклаве. По его словам, необходимо активно задействовать механизмы ООН, чтобы противодействовать этому.

Ранее президент Эбрахим Раиси заявил, что Израиль может прекратить свое существование, если снова решит атаковать Иран.

До этого газета The New York Times написала, что союзники отговорили Израиль от масштабного удара по иранской территории.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган ООН
24 апреля 2024, 01:09
Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать в международной встрече высоких представителей по безопасности в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ республики.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет 24–25 апреля в Санкт-Петербурге», - говорится в материале.

Причину отсутствия Григоряна не уточнили.

Такие мероприятия проводятся под эгидой российского совбеза, начиная с 2010 года. Это будет уже 12-я встреча.

При этом в начале апреля армянское руководство встретилось с представителями США и Евросоюза в Брюсселе. В СМИ даже появилась информация, что между ними якобы были достигнуты военно-политические договоренности. В Ереване назвали ее фейком.

Ранее на спорном участке границы между Азербайджаном и Арменией установили пограничный столб. Новая граница прошла по территории четырех сел, которые вернулись Азербайджану после обострения в Нагорном Карабахе.

Жители Армении отреагировали на передачу территорий массовыми протестами.

Они заблокировали участок автотрасс между селами Воскепар и Киранц.

Армения Санкт-Петербург Россия Азербайджан
23 апреля 2024, 22:45
Turkish Airlines перевела памятку для летящих в Латинскую Америку россиян
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку для пассажиров, путешествующих транзитом через Стамбул в ряд стран Латинской Америки. Текст памятки опубликовали на сайте организации.

В ней сказано, что, к пассажирам, прибывающим в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и на Кубу, могут применять дополнительные меры контроля. Так, «власти страны следования могут отказать во въезде» при несоблюдении ряда правил.

«Пассажиры, не соответствующие одному из условий для указанных аэропортов, могут столкнуться с проблемами при посадке на соответствующий рейс», - отметили в тексте.

Одними из требований назвали наличие у пассажира кредитной карты и достаточного количества денежных средств. Также не должно быть различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.

С конца февраля Turkish Airlines не пустила на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию многих пассажиров, в том числе россиян. Каких-либо объяснений перевозчик не предоставил.

Российские дипломаты в Турции активно отслеживали ситуацию с транзитом соотечественников через Стамбул в страны Латинской Америки.

Турция Русский язык Авиакомпании Стамбул Латинская Америка
23 апреля 2024, 22:07
США пообещали новые санкции против российской энергетики
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Американская администрация продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора. Об этом на конференции в Вашингтоне заявил заместитель главы Госдепартамента Джеффри Пайетт. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы продолжим закручивать гайки и вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов и связанной с ними инфраструктуры», - сказал дипломат.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, санкции коснутся предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

Ранее Пайетт заявил, что США хотят уничтожить «Арктик СПГ - 2» , поэтому используют для этого различные инструменты давления, в том числе санкции. Агентство Reuters предположило, что России придется сократить проект по разработке сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.

США Санкции

Новости по теме