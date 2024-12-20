В МВФ связали экономический рост в РФ с увеличением потребления и зарплат

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что была удивлена и обрадована ответом президента Владимира Путина на вопрос о помиловании американским лидером Джо Байденом своего сына Хантера. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В ходе прямой линии российский лидер отметил, что в Байдене оказалось больше человека, чем политика. Путин добавил, что не стал бы его за это осуждать.

«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. <…> Вот это просто в самое сердце», - сказала Симоньян.

Она предположила, что может поэтому президент помнит все важные цифры, понимая, что это не просто «на бумажке закорючки», а жизнь нашего народа.

Симоньян добавила, что это удивительно для человека, находящегося столько времени у власти. Ведь Путин продолжает прислушиваться к проблемам сограждан, при этом еще оставаясь хорошим и добрым человеком.

Прямая линия и пресс-конференция Путина продлилась больше четырех часов , превысив прошлогоднюю.