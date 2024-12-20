20 декабря 2024, 02:03

В МВФ связали экономический рост в РФ с увеличением потребления и зарплат

РИА «Новости»
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Международный валютный фонд зафиксировал быстрый рост зарплат россиян и сильное частное потребление в России. Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге 19 декабря, сообщило РИА «Новости».

«Рост [российской экономики] обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жестким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживленным ростом кредитования», - сказала она.

Козак добавила, что экономический рост поддерживается «сильными корпоративными инвестициями». Она также отметила, что в этом году экономика РФ переживала перегрев. МВФ планирует обновить свой прогноз в начале 2025 года.

В начале ноября бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин рассказал, что крупные западные страны хотели бы понять, как российская экономика не развалилась под «нажимом их драконовских санкций».

Инвестиции Банки Европа Россия Кредиты Запад Зарплаты Деньги Экономика
20 декабря 2024, 00:08
«Просто в самое сердце». Симоньян — об ответе Путина о помиловании Байденом сына
РИА «Новости»
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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что была удивлена и обрадована ответом президента Владимира Путина на вопрос о помиловании американским лидером Джо Байденом своего сына Хантера. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В ходе прямой линии российский лидер отметил, что в Байдене оказалось больше человека, чем политика. Путин добавил, что не стал бы его за это осуждать.

«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. <…> Вот это просто в самое сердце», - сказала Симоньян.

Она предположила, что может поэтому президент помнит все важные цифры, понимая, что это не просто «на бумажке закорючки», а жизнь нашего народа.

Симоньян добавила, что это удивительно для человека, находящегося столько времени у власти. Ведь Путин продолжает прислушиваться к проблемам сограждан, при этом еще оставаясь хорошим и добрым человеком.

Прямая линия и пресс-конференция Путина продлилась больше четырех часов , превысив прошлогоднюю.

США Россия Владимир Путин Джо Байден Маргарита Симоньян Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 23:43
В США пригрозили усилить боеготовность ядерных сил при отказе России от диалога
Unsplash
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Руководство США захотело обсудить с Россией ядерные риски, пригрозив в случае отказа усилить боеготовность своих ядерных сил. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, сообщило РИА «Новости».

«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - прим. ред.) и откажется от взаимодействия», - сообщил он При этом чиновник добавил, что США уже внедрили новые меры по снижению рисков и повышению ответственности в ядерной сфере.

Россия приостановила участие в российско-американском ДСНВ в феврале 2023 года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, это связано с необходимостью понять, на что претендуют натовские Франция и Великобритания, имеющие стратегические арсеналы ЯО.

Ранее Путин объяснил, что обеспечение защиты Белоруссии является важным компонентом обновленной ядерной стратегии России.

Ядерное оружие США Белый дом в США Россия Оружие Владимир Путин
19 декабря 2024, 14:51
Путин опроверг слухи о БРИКС как инструменте противодействия Западу
РИА «Новости»
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БРИКС работает ради своих интересов и не является инструментом для противодействия западным странам. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

По его словам, у организации нет никакой конфронтационной повестки.

«БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран - участниц этой организации», - подчеркнул Путин.

Ранее глава государства отметил свободную работу американских журналистов на российской территории. В Вашингтоне есть люди, желающие ослабить Россию, которая за последние годы стала сильнее, сообщил он. Несмотря на гонения в США, российская сторона не стала препятствовать работе представителей американской прессы, добавил Путин.

Запад БРИКС Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 14:20
Путин выразил готовность встретиться с Трампом
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин заявил о готовности встретиться и провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе прямой линии в Гостином Дворе он отметил, что не разговаривал с американским политиком более четырех лет.

Глава государства добавил, что пока не знает, когда сможет встретиться с Трампом.

США Дональд Трамп Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024

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