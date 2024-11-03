03 ноября 2024, 21:54

В Молдавии задержали женщину, которая могла покупать голоса у избирателей

Pxhere
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Полицейские Молдавии задержали еще одну женщину из района Унгены, которая могла платить своим односельчанам, чтобы те голосовали за определенного кандидата на выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сотрудники полиции района Унгены провели обыски по уголовному делу о коррупции на выборах, в рамках которого фигурантом дела стала 40-летняя женщина, члены преступной организации „Шор“ назначили ее лидером в своем населенном пункте», - привело агентство заявление полицейских.

Женщину подозревают в вербовке нескольких местных жителей. В ходе обысков в ее доме обнаружили предметы с партийной символикой, деньги, проекты документов и другие доказательства ее причастности к вербовке.

Полицейские и сотрудники антикоррупционного центра страны последние месяцы постоянно проводят обыски по делу о вероятном подкупе избирателей. После первого тура президентских выборов действующий лидер Молдавии Майя Санду заявила, что правоохранители имеют доказательства попыток покупки голосов у народа со стороны преступных группировок.

Ранее глава ЦИК республики Анжела Караман заявила об отстранении от работы ряда членов избиркомов в Молдавии. Как заявила Майя Санду, среди фигурантов в деле о вербовке голосующих есть операторы избирательных бюро и секретари.

Уголовное дело Коррупция Молдавия Женщины Работа Деньги Полиция Выборы Покупки Майя Санду Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 21:24
В Приднестровье убрали урны с бюллетенями из-за сообщений о минировании
РИА «Новости»
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В Молдавии полицейские эвакуировали урны с бюллетенями в Варнице в связи с угрозой минирования. Об этом сообщила председатель одного из участков Татьяна Друк, ее слова передало РИА «Новости».

Ранее полицейским позвонил анонимный человек и предупредил о минировании лицея в Варнице, в котором находятся три избирательных участка.

«Полиция оперативно прибыла на избирательный участок в Варнице после поступления сообщения о бомбе. Проверка здания займет, по словам полицейских, около двух часов», - рассказала Друк.

Она отметила, что участки временно закроют. Правоохранители вынесли урны с бюллетенями в безопасное место. Все неиспользованные листы поместили в охраняемый сейф.

Ранее глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что несколько участков «заминировали» анонимными сообщениями в Европе и Молдавии в ходе голосования во втором туре президентских выборов. Она отметила, что только три из них уже вернулись к работе.

Молдавия Европа Работа Полиция Приднестровье Выборы Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 21:02
Избирательные участки в Европе и Молдавии «заминировали» анонимными сообщениями
РИА «Новости»
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Несколько участков «заминировали» анонимными сообщениями в Европе и Молдавии во время голосования во втором туре президентских выборов. Об этом сообщила глава ЦИК Молдавии Анжела Караман.

По ее словам, в Европе поступили сообщения о «минировании» шести участков, в Молдавии - о двух. Только три из них вернулись к работе.

Также в полицию поступило сообщение о минировании моста через Днестр, соединяющего Молдавию и Приднестровье. Движение по переправе остановили.

Согласно данным на сайте ЦИК Молдавии, на данный момент в голосовании приняли участие 53,35% избирателей.

В Молдавии 3 ноября проходит второй тур президентских выборов. В бюллетенях фамилии двух кандидатов - действующего президента Майи Санду и бывшего генерального прокурора республики Александра Стояногло.

Молдавия Европа Полиция Приднестровье Выборы Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
03 ноября 2024, 20:37
Полиция Молдавии получила сообщение о минировании моста через Днестр
РИА «Новости»
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Мост через Днестр, соединяющий Молдавию и Приднестровье, в очередной раз перекрыли. В Генеральном инспекторате полиции рассказали, что правоохранители получили информацию о минировании переправы, сообщило РИА «Новости».

Ранее движение по этому мосту уже перекрывали. Переправой пользуются избиратели из Приднестровья, желающие проголосовать на выборах президента Молдавии.

«Некоторое время назад на номер 112 поступил звонок, по которому в полицию сообщили, что соединительный мост Рыбница-Резина заминирован. Это произошло вскоре после того, как движение на мосту было возобновлено», - сообщили в полиции.

Более 50% избирателей проголосовали 3 ноября. В ЦИК Молдавии рассказали, что свои голоса на выборах главы государства отдали более 1,5 миллиона человек.

Полиция Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 19:46
ЦИК Молдавии сообщил о явке свыше 50% на выборах президента
РИА «Новости»
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Более 50% избирателей проголосовали на выборах президента Молдавии, сообщил ЦИК республики. На избирательных участках побывали более 1,5 миллиона человек.

Голоса отдали один миллион 585 750 человек.

Третьего ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В бюллетенях фамилии двух кандидатов - действующего президента Майи Санду и бывшего генерального прокурора республики Александра Стояногло, который лишился своей должности как раз при Санду.

Активнее всего за границей молдаване голосуют в России. По словам председателя Центризбиркома республики, на двух участках в Москве отметились 4,5 тысячи избирателей.

Выборы президента Молдавии

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