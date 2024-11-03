В Молдавии задержали женщину, которая могла покупать голоса у избирателей

«Сотрудники полиции района Унгены провели обыски по уголовному делу о коррупции на выборах, в рамках которого фигурантом дела стала 40-летняя женщина, члены преступной организации „Шор“ назначили ее лидером в своем населенном пункте», - привело агентство заявление полицейских.

Женщину подозревают в вербовке нескольких местных жителей. В ходе обысков в ее доме обнаружили предметы с партийной символикой, деньги, проекты документов и другие доказательства ее причастности к вербовке.

Полицейские и сотрудники антикоррупционного центра страны последние месяцы постоянно проводят обыски по делу о вероятном подкупе избирателей. После первого тура президентских выборов действующий лидер Молдавии Майя Санду заявила, что правоохранители имеют доказательства попыток покупки голосов у народа со стороны преступных группировок.

Ранее глава ЦИК республики Анжела Караман заявила об отстранении от работы ряда членов избиркомов в Молдавии. Как заявила Майя Санду, среди фигурантов в деле о вербовке голосующих есть операторы избирательных бюро и секретари.