В Молдавии в октябре пройдет референдум о вступлении в ЕС

«Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября», - заявил спикер по итогам голосования.

Представители оппозиции хотели снять этот вопрос с голосования, объяснив это тем, что общество еще не определилось. Проведение референдума назвали преждевременным, так как Молдавия еще даже не начала переговоры с Евросоюзом.

Власти Молдавии обвинили в использовании административного ресурса, чтобы убедить граждан проголосовать за вступление в ЕС. Референдум назвали неконституционным и незаконным.