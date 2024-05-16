16 мая 2024, 23:50

В Молдавии в октябре пройдет референдум о вступлении в ЕС

РИА «Новости»
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Парламент Молдавии большинством голосов принял решение о проведении референдума о вступлении республики в Евросоюз 20 октября. Об этом заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу, его слова передало РИА «Новости».

«Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября», - заявил спикер по итогам голосования.

Представители оппозиции хотели снять этот вопрос с голосования, объяснив это тем, что общество еще не определилось. Проведение референдума назвали преждевременным, так как Молдавия еще даже не начала переговоры с Евросоюзом.

Власти Молдавии обвинили в использовании административного ресурса, чтобы убедить граждан проголосовать за вступление в ЕС. Референдум назвали неконституционным и незаконным.

Молдавия Депутаты Переговоры Евросоюз Оппозиция Референдум
17 мая 2024, 00:12
Фицо запомнил детали совершенного на него покушения
РИА «Новости»
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, заявил, что помнит стрельбу и изумлен, как все быстро произошло. Пострадавшего в больнице посетил избранный президент республики Петер Пеллегрини и рассказал об этом в эфире телеканала ТА3.

«Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», - отметил Пеллегрини.

Избранный глава республики добавил, что Фицо был в сознании, когда его доставили в больницу, и он помнит манипуляции врачей при оказании первой помощи.

Пеллегрини рассказал, что Фицо еще в очень тяжелом состоянии , он сильно утомился, произнеся всего несколько фраз. Премьеру проведут еще одну операцию. Врачам удалось остановить кровотечение в брюшной полости, предстоит операция на бедре.

Стрельба Больницы Врачи Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 23:51
Минфин США расширил антироссийский санкционный список
Freepik
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух россиян и трех компаний, с которыми они якобы связаны, за «участие в военно-техническом сотрудничестве с КНДР». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В стоп-лист попали Рафаэль Газарян и якобы связанные с ним фирмы «Транс капитал» и «Рафорт», а также Алексей Буднев, который, как утверждает американское ведомство, владеет компанией «Технология».

Ранее Новая Зеландия добавила в список санкций против России 28 физических и 14 юридических лиц. Об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс. По его словам, ограничения ввели против тех , кто якобы причастен к отправке оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию.

США Санкции Россия КНДР Оружие
16 мая 2024, 21:46
Путин прибыл в Харбин в ходе визита в Китай
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин прибыл в Харбин в ходе своего визита в Китай. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первый день посещения Путиным Китая закончился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке. Ранее Путин и Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры.

Затем состоялся торжественный обед. В меню были утка по-пекински, тушеные трепанги с луком, пельмени с креветками, пирожные из маша. После его окончания главы двух стран посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Путин назвал отношения России с Китаем беспрецедентными.

Этот визит стал первой зарубежной поездкой Путина после инаугурации.

Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 21:16
США поставили Китай перед выбором между Россией и Западом
Pxhere
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Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом, считают в Госдепе США. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на источник на фоне визита президента Владимира Путина в КНР.

«Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности», - заявили авторы материала.

Такой позиции придерживаются не только Соединенные Штаты, но также «Большая семерка» и Североатлантический альянс.

Российский лидер Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай с государственным визитом. Это первая зарубежная поездка президента после инаугурации. Визит предполагает два этапа - российско-китайские переговоры и посещение Харбина.

Первый день Путина в КНР закончился неформальным общением с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли в резиденции Чжуннаньхай.

США Россия Переговоры Запад Владимир Путин Китай

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