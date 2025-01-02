В Молдавии предложили ограничить работу российских авиакомпаний

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Министерство вынесло на общественное обсуждение проект «Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии». Таким образом власти хотят привести национальной законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.

Согласно проекту авиакомпаниям из более чем 20 стран запретят работать в воздушном пространстве Молдавии, в числе которых помимо России оказались Армения, Иран, Ливия, Судан, Киргизия и Афганистан.

В этот список попали, в частности, российские перевозчики «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «РусДжет», «Сибирь», «Уральские авиалинии», NordStar, «Победа», «Россия» и «Аэрофлот».

Проект планируют обсудить до 9 января.

При этом Молдавия еще не является членом ЕС, хотя заявку подала еще весной 2022 года.

Ранее Молдавия впервые закупила газ в Болгарии.