В Молдавии около 6 тысяч жителей остались без газа из-за повреждения газопровода

В американском штате Нью-Джерси учительница Лора Карон родила от 13-летнего ученика. Об этом сообщил WPVI-TV.

Следователи выяснили, что в период с 2016-го по 2020 год женщина насиловала ребенка у себя дома. Она преподавала у мальчика и его брата и была в хороших отношениях с их родителями, поэтому те часто оставляли сыновей дома у Карон.

История получила резонанс после того, как отец мальчиков забил тревогу. Он опубликовал в соцсетях пост о том, что родившийся в 2019 году ребенок учительницы подозрительно похож на его сына.

После этого выяснилось, что женщина спала в одной постели с учеником, а также входила в ванную, когда тот принимал душ. В тот период мальчику было 13 лет. Подробности рассказала сестра пострадавшего, брат признался ей в интимных отношениях с преподавательницей. В суде он также это подтвердил.

Лору Карон арестовали и обвинили в нескольких тяжких преступлениях. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

Ранее полиция в США арестовала учительницу начальной школы за порно с ребенком. Последние четыре года она работала помощницей учителя, но летом ей выдали временную лицензию на преподавание.