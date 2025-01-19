В Молдавии назвали условие финансовой помощи Приднестровью

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По словам Санду, Молдавия готова попросить западных партнеров помочь Приднестровью, но для этого российских военных нужно заменить на гражданскую миссию ООН или Евросоюза.

Президент республики подчеркнула, что подобные шаги необходимо реализовывать исключительно с международной поддержкой. Только это позволит решить вопросы по безопасности и гуманитарной помощи жителям региона.

Ранее стало известно, что Россия поставит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи. Объемы ресурса закроют потребности населения, промышленных предприятий и теплоэнергетики Приднестровья, подчеркнул глава ПМР Вадим Красносельский.