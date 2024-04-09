В МИД России заявили, что Путина ждут в Китае с государственным визитом в 2024 году

«Китайский лидер [Си Цзиньпин] приветствовал прибытие Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита <…> Путина», - отметили в МИД.

Также председатель КНР высоко оценил состояние российско-китайских отношений. Взаимодействие двух стран динамично развивается в условиях непростой ситуации в мире, уточнили в дипведомстве. Си выразил готовность к наращиванию партнерских отношений и стратегического взаимодействия с Россией.

Во время встречи с Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР поддержит развитие РФ под управлением Путина. По его словам, двусторонние отношения стран становятся зрелыми и содержательными.

На встрече с Си Цзиньпином Лавров передал ему привет от Путина.