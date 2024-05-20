В МИД России выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

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«Глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета президента Ирана Раиси, министра иностранных дел Ирана Амира Абдоллахияна и сопровождавших их лиц», - указал Лавров.

Он назвал их выдающимися политическими деятелями. Дипломат заверил, что МИД будет помнить погибших как истинных патриотов исламской республики, которые твердо отстаивали интересы своей страны и отдали жизнь служению родине.

В России считали Раиси и Амира Абдоллахияна надежными друзьями, которые оказали серьезную роль в укреплении сотрудничества государств.

Лавров выразил соболезнования родным и близким погибших и всему иранскому народу Ирана.

Президент Ирана и его коллеги погибли при крушении вертолета. Временно исполнять обязанности главы страны будет вице-президент Мохаммад Мохбера. Выборы нового президента Ирана наметили на лето.