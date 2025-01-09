В МИД ПМР рассказали об обеспечении миротворцев на фоне кризиса
Миротворцев из России обеспечивают должным образом на фоне энергокризиса в Приднестровье. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«Обеспечиваются должным образом», - заявил он в ответ на вопрос об условиях пребывания в ПМР российских миротворцев.
Поставки газа в Приднестровье Молдавия прекратила после запрета на транзит российского топлива по территории Украины. Из-за энергетического кризиса власти Приднестровья решили перестать освещать улицы городов по ночам. Агентство Reuters сообщило, что в ПМР начались перебои и с водоснабжением.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко высказалась о блокировке поставок энергии. Она назвала это издевательством и «выживанием, причем в двух смыслах».