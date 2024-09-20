В МИД объяснили угрозы США ужесточить санкции против российской нефти

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что введенные США санкции абсолютно нелегитимны.

«Они проистекают от бессилия американских, как они себя считают, властителей мира. <…> В арсенале внешней политики США, кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось. Это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге потерпит крах», - сказал Рябков.

Ранее европейские политики по итогам саммита ЕС выпустили заявление, в котором Евросоюз сообщил о намерении разработать новый режим санкций против России в ответ на якобы дестабилизирующие действия страны за рубежом.

Планы США ужесточить санкции в отношении поставок нефти из России - это один из элементов политико-психологического нажима, потому что в арсенале властей Штатов остались только угрозы и давление. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.