20 сентября 2024, 11:43

В МИД объяснили угрозы США ужесточить санкции против российской нефти

РИА «Новости»
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Планы США ужесточить санкции в отношении поставок нефти из России — это один из элементов политико-психологического нажима, потому что в арсенале властей Штатов остались только угрозы и давление. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что введенные США санкции абсолютно нелегитимны.

«Они проистекают от бессилия американских, как они себя считают, властителей мира. <…> В арсенале внешней политики США, кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось. Это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге потерпит крах», - сказал Рябков.

Ранее европейские политики по итогам саммита ЕС выпустили заявление, в котором Евросоюз сообщил о намерении разработать новый режим санкций против России в ответ на якобы дестабилизирующие действия страны за рубежом.

Планы США ужесточить санкции в отношении поставок нефти из России - это один из элементов политико-психологического нажима, потому что в арсенале властей Штатов остались только угрозы и давление. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США Санкции МИД РФ
20 сентября 2024, 12:02
«Безжалостная война против человека». Пушков — о взрывах гаджетов в Ливане
Global Look Press
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Массовые взрывы гаджетов в Ливане — оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«После вирусов - новое слово в безжалостной войне против человека», - написал он.

По мнению сенатора, окружающая среда современных людей ухудшается и деградирует из-за того, что люди изобретают все новые способы уничтожения.

В Ливане 17 и 18 сентября массово взрывались устройства связи: пейджеры и рации. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч - получили ранения. Ливанцы, боясь новых взрывов, отключают телефоны, радионяни, компьютеры и телевизоры.

Россия рассматривает подрыв пейджеров в Ливане как акт гибридной войны. Мария Захарова предупредила, что Евросоюз столкнется с катастрофическими последствиями в случае войны на Ближнем Востоке. Российская сторона серьезно обеспокоена развитием событий в Ливане. Ранее политолог Глеб Кузнецов оценил риски подрыва гаджетов по всему миру.

Массовые взрывы гаджетов в Ливане - оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Гаджеты Взрывы Войны Алексей Пушков Оружие Вирусы человека Ливан Вирусы Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 11:47
«Новый уровень». Россия назвала подрыв пейджеров в Ливане гибридной войной
Global Look Press
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Массированная детонация пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта. Такое заявление официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала на брифинге на полях Евразийского женского форума.

«Рассматриваем произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана. Уже пострадали тысячи ни в чем неповинных людей. Организаторы <…> добивались разжигания масштабного вооруженного конфликта и вывода конфронтации на новый уровень, стремясь спровоцировать войну на Ближнем Востоке», - подчеркнула Захарова.

Россия глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане. Произошедший теракт стал беспрецедентными в истории мирового сообщества.

Ливан потрясла серия взрывов. Детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», затем машины и мопеды обычных граждан. Погибли не менее 37 человек. Перепуганные ливанцы поспешили отключить все приборы : телефоны, радионяни, компьютеры и телевизоры.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пригрозил Израилю ответом на взрывы в Ливане. По его словам, атаки только укрепили решительность движения, оно отомстит за теракт.

Массированная детонация пейджеров в Ливане - это совершенно новый вид террористического акта. Такое заявление официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала на брифинге на полях Евразийского женского форума.

Мария Захарова Войны Россия История Ближний Восток Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 11:26
Лавров предупредил о готовности России ответить на учения НАТО в Арктике
Global Look Press
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Россия находится в курсе того, что Североатлантический альянс наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов «Советский прорыв».

Он подтвердил, что в случае необходимости страна будет отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане.

По его словам, НАТО хочет получить статус «мирового жандарма», поэтому делает заявления об Арктике.

«Норвегия была членом НАТО с самого его создания, поэтому, мол, и нам надо здесь приглядывать за происходящим. Арктика ― это не территория Североатлантического альянса», - добавил дипломат.

Лавров напомнил, что интерес к Арктике проявляют и такие страны-партнеры России как Индия и Китай «С обеими сторонами у нас много проектов (в том числе совместных), создающих перспективу для трехстороннего сотрудничества», - заключил он.

Ранее аналитик Наталья Еремина назвала военную базу НАТО в Финляндии угрозой для интересов России. Военный объект начали строить рядом с Карелией и Мурманской областью.

Сергей Лавров Россия Арктика НАТО МИД РФ
20 сентября 2024, 11:23
Трамп обнял освобожденного из плена ХАМАС россиянина Козлова
Global Look Press
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Американский экс-лидер Дональд Трамп во время саммита Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне пожал руку освобожденному из плена ХАМАС россиянину Андрею Козлову и обнял его. Трансляцию мероприятия провел YouTube-канал политика.

Трамп со сцены рассказал, что российский гражданин восемь месяцев находился в заложниках у боевиков палестинского движения ХАМАС. Из плена мужчину освободили военные ЦАХАЛ.

«У него больше храбрости, чем у меня», - подчеркнул экс-президент США.

Козлов поблагодарил Трампа и признался, что высоко ценит его работу.

«Я немного смущаюсь. Я сейчас близко к Трампу и смущаюсь», - добавил россиянин.

Ранее вдова убитого в плену россиянина Александра Лобанова Михаль призвала израильское руководство заключить сделку с палестинской организацией.

Женщина выступила перед десятками тысяч человек на митинге в Тель-Авиве против проведения военной операции в секторе Газа. Протестующие попросили Израиль провести переговоры с ХАМАС и прекратить боевые действия в анклаве.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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