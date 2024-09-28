28 сентября 2024, 18:07

В МИД назвали убийство Насраллы политическим

РИА «Новости»
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В российском МИД осудили политическое убийство Израилем лидера «Хезболла» Хасана Насраллы и призвали к незамедлительному прекращению боевых действий. Заявление внешнеполитического ведомства привела его пресс-служба.

«Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», - отметили в министерстве.

Израиль Убийства МИД РФ Ближний Восток
28 сентября 2024, 17:10
Иран обвинил в убийстве Насраллы США
РИА «Новости»
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Убийство лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы произошло по команде США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова привело государственное телевидение исламской республики.

«Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за убийство лидера „Хезболлы“», - сказал Пезешкиан.

О гибели одного из основателей «Хезболлы» после мощного удара по Бейруту стало известно 28 сентября. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что, кроме Насраллы, погибли командующий южным фронтом движения Али Карки и другие командиры.

Подтвердив эту информацию, движение пообещало продолжит борьбу с Израилем, но уже более жестко.

По данным издания Ynet , израильские военные сбросили 85 бомб на бункер в Бейруте. В этот момент в нем находился Насралла.

США Убийства Иран
28 сентября 2024, 11:37
В ФРГ задержали супругов за незаконный показ российских каналов, им грозит тюрьма
Global Look Press
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Сотрудники правоохранительных органов в Германии задержали супружескую пару, которую заподозрили в незаконном предоставлении доступа к российским телевизионным каналам, попавшим под санкции Евросоюза. Об этом сообщила таможня ФРГ.

По данным следствия, 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством, проживающие в городе Карлсруэ, как минимум с начала 2022 года распространяли онлайн-доступ к нескольким российским телеканалам, находящимся под ограничительными мерами ЕС.

Во время обыска у подозреваемых изъяли оборудование для стриминга, некие «письменные доказательства» и 40 тысяч евро наличными. Также конфисковали интернет-домен, через который осуществлялся доступ к таким российским телеканалам, как «Россия 1» и RT.

Прокуратура Карлсруэ обвинила супругов в нарушении закона о внешней торговле. За организацию незаконной трансляции российских телеканалов, подпавших под санкции, им грозит до года тюремного заключения.

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел тысячи ограничительных мер против Москвы, включая блокировку доступа к российским СМИ, таким как Sputnik и RT.

Ранее посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Госдепартамента США Натаниэль Фик перепутал телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня», отвечая на вопрос о введенных против российских СМИ санкциях.

Германия Санкции Аресты Телевидение
28 сентября 2024, 01:07
Многодетная мать скончалась после подтяжки ягодиц
Freepik
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В Великобритании 33-летняя Элис Уэбб умерла после пластической операции по бразильской подтяжке ягодиц. Об этом сообщило издание The Guardian.

Женщину доставили в Королевский лазарет Глостершира в понедельник, 23 сентября. Утром во вторник она умерла. При этом неизвестно, с какими именно жалобами ее госпитализировали.

В полиции Глостершира сообщили, что Уэбб до ухудшения самочувствия подверглась «подозрительной косметической процедуре» - она сделала бразильскую подтяжку ягодиц.

Двоих человек уже арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве.

По словам директора Save Face, национального реестра одобренных практикующих врачей, Эштона Коллинза, смерть женщины можно было предотвратить. Кроме того, Уэбб стала первой жительницей Великобритании, которая умерла после такой процедуры.

Ранее пластический хирург Владимир Зленко рассказал, что переживающие из-за обвисшего после родов живота женщины могут улучшить фигуру благодаря абдоминопластике.

Великобритания Смертность Дети Семья Пластические операции
28 сентября 2024, 01:04
США призвали прислушаться к своей разведке из-за ядерной доктрины
Freepik
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Властям США нужно прислушаться к предостережениям своей разведки от ударов по России дальнобойным оружием. Об этом заявил RT политолог Евгений Михайлов.

Американские разведчики предупредили об опасности, которую за собой несет разрешение ВСУ на применение американских ракет для ударов по российским территориям. В том числе прозвучал призыв не отправлять Украине высокоточное современное вооружение.

«Надеюсь, что в США прислушаются. Ведь никто не хочет умирать из-за глупости тех или иных персонажей, которые находятся в состоянии старческой деменции», - отметил политолог.

По мнению Михайлова, властям киевского режима будут и дальше обещать дальнобойное оружие. США затянут конфликт, зная, что он завершится поражением Украины.

Президент Владимир Путин сообщил, что теперь Россия сочтет нападением даже агрессию неядерного государства, если тому помогла страна с атомным оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен позже назвал безответственными изменения в ядерной доктрине России.

Разведка Ядерное оружие США Россия Владимир Путин

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