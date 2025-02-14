14 февраля 2025, 22:29

В МИД КНР назвали Россию незаменимым поставщиком газа

РИА «Новости»
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Глава МИД КНР Ван И заявил, что страна продолжит покупать российский газ, так как другие государства не смогут заменить Россию в качестве поставщика. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?» - заявил дипломат.

Ван И добавил, что покупать у России энергоресурсы безопасно. Другие же страны склонны политизировать торговые отношения и даже давить на Китай.

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, они не могут этого допустить, так как несут ответственность перед китайским народом.

Кроме того, Ван И призвал участников конференции придерживаться принципов, закрепленных в Уставе ООН, а именно: «выстраивать наши отношения», чтобы в мире не воцарились конфронтация и хаос.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Мюнхене сравнил лидеров ЕС с «оленями, попавшими в свет фар».

Германия Дипломатия Газ Европа Россия Евросоюз Китай
14 февраля 2025, 23:09
Европейцев призвали потерпеть Маска несколько месяцев
РИА «Новости»
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Европейцам нужно «потерпеть» несколько месяцев главу Департамента эффективности государственного управления Илона Маска. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщил RT.

«Если американская демократия может выдержать 10 лет ворчания активистки Греты Тунберг, то вы, ребята, потерпите несколько месяцев Илона Маска», - отметил Вэнс.

По его мнению, Евросоюзу придется смириться с постами американского миллиардера. Вице-президент назвал демократию проявлением голосов граждан, которые «нельзя заглушить».

Бизнесмен ранее заявил, что деятельность НАТО нужно тщательно пересмотреть. Также Илон Маск обновил статус своего профиля в соцсети X, назвав себя «технической поддержкой Белого дома».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал американского предпринимателя за поддержку крайне правых немецких политиков. Он назвал взгляды Маска неприемлемыми, несмотря на его статус.

США Илон Маск Грета Тунберг
14 февраля 2025, 22:16
Hyundai задумался о возвращении в Россию
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На фоне переговоров между Россией и США южнокорейские компании начали прорабатывать пути возможного возвращения на российский рынок. Об этом сообщило издание Yonhap.

По данным журналистов, Hyundai Motor Group допустил обратный выкуп завода в Петербурге.

«В случае мира на Украине, Hyundai Motors, скорее всего, выкупит проданный завод и вновь выйдет на российский рынок», - отметили в сообщении.

По словам источника, в компании не хотят упускать этот рынок, поэтому там рассматривают возможность возобновления производства в РФ.

В публикации отметили, что поскольку китайские бренды быстро заменили оставленные корейскими компаниям позиции, то вернуться на рынок РФ с прежней популярностью будет непросто.

В 2024 году корейский бренд обновил регистрацию в России товарных знаков, относящихся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам В феврале 2024 года на экс-заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей под новыми брендом Solaris. К концу года предприятие выпустило почти 22 тысяч автомобилей, писали «Известия».

Санкт-Петербург Россия Заводы
14 февраля 2025, 20:01
В Германии европейских лидеров сравнили с оленями
Global Look Press
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал глав европейских стран не вести себя как олени. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию которого вели на сайте мероприятия.

«Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар», - сказал он.

Штайнмайер подчеркнул, что западные страны как субъекты международного процесса способны сами разрешить существующий кризис и их не должен «парализовывать леденящий страх».

Президент Германии также заявил, что его беспокоит жесткий тон в международной политике, особенно со стороны администрации США. По словам Штайнмайера, это не должно стать моделью для нового мирового порядка.

Ранее канцлер Олаф Шольц выступил с предложением ввести режим ЧП, так как США «угрожают безопасности» Германии, писал RT.

Он отметил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стали для него неожиданностью.

Германия США Европа Олаф Шольц
14 февраля 2025, 19:05
В США критически отнеслись к решению Румынии отменить выборы
Global Look Press
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Румыния отменила результаты президентских выборов, опираясь на необоснованные подозрения разведывательного агентства и из-за огромного давления со стороны континентальных соседей. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости».

По словам Вэнса, основной аргумент заключался в том, российская дезинформация якобы «заразила» румынские выборы. Однако политик призвал взглянуть на это с другой стороны.

«Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная», -сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Румынии следует объясниться за грязные слова о том, что Россия якобы вмешалась в выборы, а после забрать их обратно. Эту информацию Захарова назвала фейком.

США Россия Румыния Выборы

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