В меню инаугурационного обеда Трампа нашли вино с «русским» названием

Президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации подписал указ об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно новому указу, права на гражданство теперь не будет у детей, оба родителя которых к моменту их появления на свет находились в США с документами на временное проживание, а также с туристической или рабочей визой.

Помимо этого, его не выдадут, если мать ребенка на момент его рождения находилась в Штатах незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны.

«Абсурдно, что мы единственная страна в мире, где [действовали подобные правила] с получением гражданства по праву рождения», - заявил американский лидер во время подписания указа.

Ранее Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Особое внимание американские власти обращают на то, что ВОЗ требует от США несправедливых взносов, которые значительно превышают размер платежей других стран.