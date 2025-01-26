26 января 2025, 05:49

В Мексике на границе с США обнаружили могилы с 56 телами

РИА «Новости»
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На севере Мексики недалеко от границы с США обнаружили и извлекли по меньшей мере 56 тел, захороненных в скрытых могилах. Об этом сообщил телеканал CBS.

Из могил, обнаруженных в штате Чихуахуа, через который пролегают пути перевозки наркотиков и нелегальной эмиграции в США, извлекли тела, полные скелеты и части тел и скелетов, а кроме того одежду и гильзы от пуль.

Район, в котором располагались могилы, известен под названием «Эль Вилли». Его контролирует преступная организация «Ла Линеа» - одно из вооруженных подразделений картеля Хуареса, который действует на границе страны.

О личностях погибших пока ничего не известно. По словам властей, останки направили на судебно-медицинское обследование для определения времени, причины смерти с дальнейшим опознанием.

Ранее стало известно, что из-за указа президента США Дональда Трама об отмене упрощенного въезда на границе Мексики и Соединенных Штатов застряли релоканты из России. Погранслужбы отменили собеседования не неопределенный срок.

Мексика США Наркотики Одежда Убийства Мигранты Россия
26 января 2025, 04:08
ЦРУ назвало страну, в которой создали коронавирус
Unsplash
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Коронавирус, который привел к пандемии COVID-19 и парализовал весь мир, создали искусственно в лаборатории в Китае. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление США, сообщила газета The New York Times.

Заявление ЦРУ - не результат обработки какой-либо новой разведывательной информации. Отчет завершили по приказу бывшего директора управления Уильяма Бернса. Документ рассекретили и обнародовали в субботу, 25 января. Соответствующее распоряжение отдал новый глава ЦУР Джон Рэтклифф.

При этом все американское разведывательное сообщество по-прежнему единодушно утверждает, что COVID-19 не разрабатывался и не задумывался как биологическое оружие. Однако единого мнения относительно происхождения вируса действительно нет.

Более того, как гласит сноска в новом отчете по коронавирусу, ЦРУ также не доверяет собственному выводу о происхождении COVID-19 и продолжает оценивать ситуацию. Управление считает правдоподобным и сценарий естественного происхождения пандемии.

Дискуссия о происхождении COVID-19 в американском разведывательном сообществе возобновляется регулярно. В 2021 году в ЦРУ также признавали , что не пришли к окончательному выводу об источнике коронавируса.

США Китай Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19 ЦРУ
26 января 2025, 03:38
«Пусть берет пример с Грузии». Эксперт рассказал, что ждет Роберта Фицо
РИА «Новости»
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Словакию накрыла волна протестов под лозунгом «Словакия — это Европа». Митингующие требуют ухода премьер-министра Роберта Фицо в отставку, а также отказа от сотрудничества с Россией. Что ожидает словацкого лидера и как ему следовало бы поступить, в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

По словам эксперта, в 2018 году Фицо уже однажды смещали с поста при помощи протестов, и на этот раз ему нужно суметь выстоять и не дать оппозиции загнать себя в угол.

«Пусть берет пример с Грузии, где грузинская власть показала свою способность отстоять свои принципы, результаты парламентских выборов и вообще право на свою политику в интересах грузинского народа. Фицо нужно делать тоже самое. Если за ним есть силовые структуры, если его поддержит армия, он устоит», - отметил политолог.

Светов подчеркнул, что покушение на премьер-министра Словакии, которое произошло в мае 2024 года, стало возможным именно из-за серьезных просчетов силовиков, которые организовывали его охрану.

Также он отметил, что на текущий момент Фицо, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, ориентируется на президента США Трампа, поддерживая его и рассчитывая на его помощь.

«Но будет ли администрация Трампа заниматься проблемами маленькой Словакии, когда у них там куча своих проблем? Не знаю. Но я говорю, что все зависит от самого Фицо, от его способности устоять», - объяснил политолог.

Ранее Фицо заявил, что в Словакии действуют иностранные эксперты , которые организовывали Майдан на Украине и попытки госпереворота в Грузии, для того, чтобы свергнуть власть в стране.

Словакию накрыла волна протестов под лозунгом «Словакия - это Европа». Митингующие требуют ухода премьер-министра Роберта Фицо в отставку, а также отказа от сотрудничества с Россией. Что ожидает словацкого лидера и как ему следовало бы поступить, в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

Грузия США Отставки Протесты Европа Армия Оппозиция Выборы Словакия Майдан Виктор Орбан Парламентские выборы в Грузии Выборы президента Грузии 2024
26 января 2025, 01:35
В администрации Трампа начался первый раскол
Unsplash
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В администрации президента США Дональда Трампа появились ощутимые разногласия относительно введения пошлин на ввоз иностранной продукции на территорию страны. Об этом сообщила газета Politico.

Две стороны администрации Трампа Как уточнили авторы статьи, неопределенность по пошлинам отчасти заключается в том, что Трампу приходится обсуждать этот вопрос с двумя лагерями.

Первый лагерь, в который входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Скотт Бессент, выступает за более плавное и точечное введение ограничений с целью недопущения инфляции.

Второй лагерь, напротив, выбрал позицию протекционизма, в рамках которой поддерживает введение широкомасштабных пошлин. Этого курса придерживаются кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и заместитель главы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер.

Также в статье говорится, что экономические чиновники Трампа связались с представителями отраслей, которых могут коснуться санкции, чтобы определить степень влияния пошлин на иностранную продукцию.

Ранее президент США заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает в качестве меры воздействия на Россию пошлины вместо санкций. По его мнению, «они сохраняют силу доллара».

Команда Трампа оказалась не такой уж сплоченной «Невероятный уровень неопределенности в плане пошлин - это первый и самый значимый показатель разделения мнений в кругу Трампа по основным позициям в политике», - отметили авторы материала.

При этом они указали на то, что после вступления в должность президент пока так и не решил вопрос пошлин. Это показывает, что Трамп не определился, какими и в каких случаях продукция будет облагаться пошлинами, пояснили изданию неназванные источники, знакомые с обсуждениями членов администрации президента.

США Белый дом в США Санкции Дональд Трамп Россия Пошлины Курс доллара Инфляция
26 января 2025, 00:07
Популярная блогерша из Казахстана пригрозила расправой русскоязычной девушке
РИА «Новости»
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Власти Казахстана объявили в международный розыск продюсера Дану Орманбаеву. Она публично угрожала русскоязычной жительнице республики расправой, сообщил местный сайт Orda.kz.

Издание сослалось на информацию, предоставленную полицией. Следственное управление Алма-Аты возбудило уголовное дело по факту разжигания межнациональной вражды. Суд уже санкционировал арест Орманбаевой.

Орманбаева - популярный в Казахстане блогер. Газета «New Times.kz» пояснила, что продюсер весной прошлого года в своих социальных сетях оскорбила русскоязычную женщину и пообещала с ней расправиться. Пострадавшая обратилась в полицию.

При этом сама Орманбаева заявила, что конфликту предшествовала ссора, в которую вовлекли и ее семью. По словам блогера, оппоненты распространяли в социальных сетях фейковые фотографии и поддельные цитаты.

Блогер уверила, что она - «не разжигатель межнациональной розни». По ее словам, об этом знают «все мои русские друзья, партнеры и соратники». Уголовное дело Орманбаева назвала сфабрикованным. Сейчас женщина живет в Дубае.

Во вторник, 21 января, стало известно, что полиция Казахстана начала расследование из-за песни с оскорблениями русских. Местный блогер Темирлан Енсебек разместил ее в социальных сетях. Автора композиции еще не установили.

Казахстан Уголовное дело Женщины Блогеры

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