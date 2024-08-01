01 августа 2024, 17:06

В масштабном обмене заключенными приняла участие турецкая разведка

РИА «Новости»
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Национальная разведывательная организация Турции участвует в большом обмене заключенными между США, Россией, Германией, Словенией и Белоруссией. Об этом сообщило турецкое издание IHA.

Официальной информации, кто вошел в обменные списки, пока нет. Однако по неподтвержденной пока информации, российской стороне вернула супругов Дульцевых , которых задержали в Словении по обвинению в шпионаже.

По версии агентства Bloomberg , Россия отдаст осужденных за шпионаж граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана. В Кремле не подтвердили эти сведения. Всего, по данным СМИ, на обмен со всех сторон пошли 24 человека.

Вечером 1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не комментируют данные о том, что обмен происходит в аэропорту Анкары.

США Заключенные Шпионаж Россия
01 августа 2024, 14:52
Россия отпустила Гершковича и Уилана в рамках обмена заключенными
РИА «Новости»
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Осужденные за шпионаж в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан вышли на свободу в рамках крупного обмена заключенными. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники заявили, что оба американца сейчас направляются в пункты назначения за пределами России. За освобождение Гершковича и Уилана США и страны-союзники отпустят осужденных россиян, чьи имена источники не раскрыли.

США Заключенные Россия Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
01 августа 2024, 14:44
Названы первые возвращенные в Россию заключенные в рамках крупного обмена
РИА «Новости»
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Россия в рамках первого этапа масштабного обмена заключенными вернула Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж. Как сообщил Telegram-канал Mash, процедура обмена прошла в Калининграде.

Россия в рамках первого этапа масштабного обмена заключенными вернула Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж. Как сообщил Telegram-канал Mash , процедура обмена прошла в Калининграде.

По данным авторов, для перевозки освобожденной семьи использовали самолет, задействованный для обмена Виктора Бута. Борт улетел в Мурманск. Кого выдала Россия - пока неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет.

О задержании двух иностранцев в Словении , подозреваемых в шпионаже в пользу России, стало известно в конце января прошлого года. По данным СМИ, речь шла о семейной паре, которая въехала в страну по паспортам Аргентины, выданных на имя Людвига Гиша и Марии Розы Майерс Мунос.

В ходе расследования выяснилось, что речь идет о россиянах Артеме и Анне Дульцевых. По неподтвержденным сведениям, они получили гражданство латиноамериканской страны для последующей работы в странах Европы.

Имена Артема и Анны Дульцевых в число претендентов на масштабный обмен в рамках сделки между Россией, Белоруссией, США и Германией ранее включил словенский телеканал N1.

Германия США Заключенные Шпионаж Белоруссия Международные отношения Европа Россия
01 августа 2024, 14:40
США назвали главным бенефициаром возможного обмена заключенными
РИА «Новости»
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Сообщения о крупном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, США, Германией и Словенией второй день бурно обсуждают в социальных сетях, Telegram-каналах и СМИ. Официального подтверждения от властей ни одной из стран пока не поступило. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru заявил, что главным выгодоприобретателем сделки станет действующая администрация США, которая использует случившееся в рамках предвыборной борьбы. Потепления отношений со странами Запада эксперт не увидел.

О предстоящем обмене заключенными в минувшую среду, 31 июля, сообщил словенский телеканал N1. Журналисты заявили, что в сделке примут участие Россия, США, Германия и Белоруссия.

Среди потенциальных кандидатов на обмен авторы назвали Вадима Красикова, журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также двух арестованных в Словении россиян - Артема и Анну Дульцевых, осужденных за шпионаж.

По данным Telegram-канала Mash , осужденную в Словению семейную пару уже доставили в Калининград, где произошел обмен. Кого отдали представители России, авторы не уточнили.

Если американцы убедили немцев, что этот ценный кадр надо отдать, то наверняка они что-то попросят взамен. Скорее всего, это осужденный в Белоруссии немец, приговоренный к высшей мере , которого потом помиловали. Раз помиловали - значит, договорились.

Это многосторонняя сделка, но не политический поворот. Оснований для него не просматривается.

На западной стороне доминирующее положение, конечно, за Вашингтоном, а там, как мы помним, подходит к концу срок полномочий действующей администрации Джозефа Байдена. Ему хотелось бы до выборов и последующих событий эту тему закрыть. Поэтому они используют рычаги давления на Германию и другие европейские страны.

Также возможно, что Демократической партии хотелось бы, если обмен состоится, подать это с максимальным политическим эффектом, использовать в избирательной кампании.

Напомню, что в России находятся два американца, которых осудили за шпионаж ( журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан - прим. ред.). Их возвращение Байден и Харрис подадут как некое внешнеполитическое достижение, как победу. Поэтому американцы так торопятся.

При этом каких-то причин торопиться у немцев, например, нет. Но у них находится особо ценный кадр. Это Вадим Красиков, которого обвинили в убийстве чеченского полевого командира.

Далее - его прямая речь Признаки обмена О предстоящем обмене можно говорить только предположительно. Никакой официальной информации на эту тему нет. Но можно утверждать, что нечто масштабное в этом духе готовится. Много людей, находящихся в заключении, арестованных, прошедших судебные процедуры, получивших приговоры в разных странах, сейчас исчезли с радаров и куда-то перемещаются.

Объяснить такое совпадениями и случайностями невозможно. Очевидно, что их перемещают в какие-то места сбора, откуда потом может происходить обмен.

Опять же активность специальных самолетов вызывает вопросы. Немецкий борт летал из Германии в Объединенные Арабские Эмираты. Кого-то привез, высадил и тут же вернулся. Это как раз самолет, который власти ФРГ используют для перевозки очень специфических пассажиров.

Российский самолет такого же назначения, который также используется для транспортировки такого контингента, тоже прилетел в Калининград.

Вся эта совокупность видимых нам факторов говорит, что готовится что-то серьезное в смысле обмена заключенными. Но когда это произойдет, какой будет состав меняемых с обеих сторон, не сорвется ли это все в последний момент, как бывало в прошлом, заранее утверждать нельзя.

Кому выгоден обмен? Как появились слухи об обмене?

Германия США Заключенные Белоруссия Международные отношения Россия Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
01 августа 2024, 14:15
«Такие пинки не оставят без ответа». Как Иран поступит с Израилем после убийства Хании
РИА «Новости»
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Каким может быть ответ и к чему приведет, в комментарии 360.ru рассказал востоковед, политолог Олег Гущин.

По мнению специалиста, Иран многому научился у своего противника Израиля и обязательно отреагирует на случившееся.

«И внутри себя они [власти Ирана] решили: ребята, вот такого рода пинки мы оставлять без ответа не будем. <…> Мы не позволим себе наступать на ноги», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ответ может быть каким угодно, причем необязательно с территории самого Ирана. Армия страны может, например, запустить ракеты из Йемена, Сирии или Ирака.

«Йеменцы - они ребята хваткие», - отметил Гущин.

Эксперт обратил внимание, что ранее Израилю удавалось отражать подобные удары, но как будет на этот раз - неизвестно.

«Кому там попадет, куда попадет? Скорее всего, совершенно невинным людям», - предположил собеседник 360.ru.

При этом востоковед исключил начало полномасштабной военной операции Ирана в регионе.

«Мы все - и постарше, и помоложе - до сих пор мыслим критериями Второй мировой войны», - заметил специалист.

Гущин напомнил, что Иран даже не граничит с Израилем по суше. Кроме того, по его словам, Исламская республика с 1979 года провозгласила своей целью борьбу с Израилем как государством, а не с евреями, поэтому к самим евреям в Тегеране относятся терпимо, а вот отношения между Ираном и Израилем могут быть только очень плохие.

Исмаил Хания погиб накануне в Тегеране после удара Израиля по резиденции, где он находился. Кроме самого политика, смертельные ранения получил его телохранитель.

Израиль Иран

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