В магазинах Литвы появились пасхальные яйца с российским флагом

По данным издания, эти продукты произвели в Китае, а продаются они в основном на заправочных станциях.

«Возможно, российский флаг поставили китайцы… Российский флаг опасен? Если боитесь, то лучше вообще не жить - от страха можно умереть», - заявил журналистам председатель правления сети магазинов Дмитрий Кувиков.

Вечером в среду, 20 марта, Литва без объяснения причин закрыла пункт пропуска «Чернышевское» на границе с Калининградской областью России. В очереди стояло больше 140 грузовиков. На следующий день работа контрольно-пропускного пункта была возобновлена , сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Закрытие КПП объяснили техническими проблемами с литовской стороны.