В МАГАТЭ заявили об отсутствии возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС

«У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах. Нет их и у МАГАТЭ. У нас нет и мандата на расследования», - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли генсек организации, что им следует знать, кто несет ответственность за атаки по ЗАЭС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что международное агентство по атомной энергии не будет скрывать виновников Запорожской АЭС. При этом у миссии нет неопровержимых доказательств чьей-либо причастности.

Гросси отметил, что в случае с Запорожской АЭС не получится определить источник ударов. Возможность установить виновного зависит от обстоятельств.