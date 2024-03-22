В Ливане появились билборды с фотографиями Путина

Рекламные щиты с Путиным висят в столице Ливана Бейруте, по дороге в международный аэропорт и перед Ливанским университетом, а также на улицах города Сайда.

Изображение российского президента сопровождает надпись «Путин. Россия. Победа». Их размещением занимался комитет ливано-российской солидарности вместе с несколькими университетами, в том числе РУДН.

В четверг, 21 марта, ЦИК утвердил итоги президентских выборов. После этого Путин выступил с обращением к гражданам. Он поблагодарил всех, кто пришел на выборы и назвал Россию одной большой и дружной семьей.