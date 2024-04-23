В Литве передумали ограничивать поездки россиян с ВНЖ на родину

Во время заседания в литовском сейме во вторник 20 парламентариев проголосовали за лишение россиян и белорусов ВНЖ в республике в случае поездок на родину чаще одного раза в год. Однако 47 депутатов высказались против и еще 45 воздержались.

По мнению авторов инициативы, такие ограничительные меры помогли бы снизить риск «вербовки» спецслужбами часто пересекающих границу Литвы граждан России и Белоруссии.

«Это предложение не совсем адекватно, поскольку охватывает лишь узкий круг людей. Почему тогда граждане Литвы могут спокойно ездить в Белоруссию и не подпадать под ограничения? Ведь их тоже могут завербовать», - заявил депутат Каспарас Адомайтис.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану на границе с Россией.