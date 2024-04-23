23 апреля 2024, 18:04

В Литве передумали ограничивать поездки россиян с ВНЖ на родину

Читайте нас в: Google Новости

Литовские депутат отклонили предложение по ограничению поездок на родину граждан России и Белоруссии, имеющих вид на жительство в прибалтийской стране. Об этом сообщило издание «Sputnik Литва».

Во время заседания в литовском сейме во вторник 20 парламентариев проголосовали за лишение россиян и белорусов ВНЖ в республике в случае поездок на родину чаще одного раза в год. Однако 47 депутатов высказались против и еще 45 воздержались.

По мнению авторов инициативы, такие ограничительные меры помогли бы снизить риск «вербовки» спецслужбами часто пересекающих границу Литвы граждан России и Белоруссии.

«Это предложение не совсем адекватно, поскольку охватывает лишь узкий круг людей. Почему тогда граждане Литвы могут спокойно ездить в Белоруссию и не подпадать под ограничения? Ведь их тоже могут завербовать», - заявил депутат Каспарас Адомайтис.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану на границе с Россией.

Белоруссия Литва Россия
23 апреля 2024, 18:26
Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС — Алиев
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У Азербайджана нет планов по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом на международной конференции в Баку заявил президент республики Ильхам Алиев.

«На данный момент у нас нет таких планов. Однако нельзя говорить, что такая перспектива не станет вероятным предметом для обсуждения в будущем», - отметил он.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что все будет зависеть от дополнительных экономических выгод для страны в случае более близкой интеграции с сообществом.

«Если увидим их, то определенные решения примем. Если же нет, то нас вполне удовлетворит тот уровень сотрудничества, который уже есть на данный момент», - добавил Алиев.

Президент Азербайджана заявлял ранее, что никакого табу в вопросе сближения страны с ЕАЭС нет. По его словам, все определит конкретная экономическая обстановка.

Международные отношения Азербайджан Евразийский экономический союз
23 апреля 2024, 18:05
Обыски у оппозиционеров Молдавии объяснили борьбой с контрабандой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Проведенные полицией Молдавии обыски у сторонников оппозиционного блока «Победа» связаны с делом о борьбе с контрабандой. Как сообщил телеканал Protv, с таким заявлением выступил исполняющий обязанности прокурора по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртунэ.

Проведенные полицией Молдавии обыски у сторонников оппозиционного блока «Победа» связаны с делом о борьбе с контрабандой. Как сообщил телеканал Protv , с таким заявлением выступил исполняющий обязанности прокурора по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртунэ.

Он пояснил, что молдавские таможенники получили сообщение о ввозе в страну крупной суммы денег без декларации.

«Речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, изъято 662 тысячи рублей, 3070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов», - заявил Фуртунэ.

По данным журналистов, средства в Молдавию завезли вернувшиеся со съезда в Москве оппозиционные политики и общественники, поддержавшие инициативу экс-политика Илана Шора о создании политического блока «Победа».

Глава полиции Кишинева Виорела Чернэуцану уточнила, что вместе с незаконно ввезенными средствами в ходе обысков правоохранители изъяли мерч нового оппозиционного объединения, включая футболки, блокноты и кружки.

Она добавила, что обыски начались в аэропорту и продолжились в домах подозреваемых.

Создание нового политического объединения опальным бизнесменом Иланом Шором уже вызвало серьезные опасения в Молдавии.

Генеральный прокурор республики Ион Мунтяну не исключил, что участников «Победы» привлекут по статье о государственной измене. Он напомнил, что Шор заочно осужден на 15 лет тюрьмы по делу о выводе средств.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее сообщала, что объединенная оппозиция намерена выставить на осенние выборы президента Молдавии единого кандидата , который станет главным оппонентом для действующего главы государства Майи Санду.

Контрабанда Молдавия Полиция
23 апреля 2024, 17:52
Азербайджан и Армения установили первый столб на границе после делимитации
Читайте нас в: Google Новости
Пограничный столб установили на спорном участке границы между Азербайджаном и Арменией после проведенной делимитации. Об этом сообщило издание Turan со ссылкой на пресс-службу азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева.

Место для установки разделяющего республики столба определили на координатам, установленным в ходе геодезических измерений.

«На армяно-азербайджанской границе после геодезических измерений и уточнения координат установлен первый пограничный столб», - заявили в пресс-службе.

Новая граница прошла по территории четырех сел, которые Армения вернула Азербайджану после последнего обострения в Нагорном Карабахе.

Названий четырех сел в правительстве Азербайджана не привели. По данным СМИ, речь идет о населенных пунктах, расположенных в Тавушской области. До многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе они находились на территории Азербайджана.

Демаркацию государственной границе и передачу территорий жители Армении встретили массовыми протестами. Демонстранты заблокировали участок автотрасс между селами Воскепар и Киранц.

Армения Азербайджан
23 апреля 2024, 17:49
Признаки госизмены увидели в объединении оппозиции Молдавии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Созданный бывшим молдавским политиком и бизнесменом Иланом Шором политический блок «Победа» для определения единого кандидата на президентских выборах попадает под статью о государственной измене. Как сообщил сайт Noi, с таким заявлением выступил генеральный прокурор республики Ион Мунтяну.

Созданный бывшим молдавским политиком и бизнесменом Иланом Шором политический блок «Победа» для определения единого кандидата на президентских выборах попадает под статью о государственной измене. Как сообщил сайт Noi , с таким заявлением выступил генеральный прокурор республики Ион Мунтяну.

Он подчеркнул, что подобные объединения несут угрозу безопасности государства и являются очередным «проявлением преступной группировки „Шор“».

«Состав преступления для статьи об „измене“ также рассматривается», - заявил Мунтяну.

Генеральный прокурор Молдавии добавил, что ведомство внимательно следит за действиями опального экс-политика и его сторонников, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности.

Илан Шор в Молдавии проходит обвиняемым по уголовному делу о выводе из банковской системе республики одного миллиарда долларов. В Молдавии предприниматель не живет с 2017 года. В прошлом году Шора заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

О создании нового политического блока «Победа» Шор объявил на съезде оппозиционных молдавских политиков и общественников, который прошел в Москве в минувшее воскресенье, 21 апреля.

Принимавшая участие во встрече глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что объединенная оппозиция выставит единого кандидата на президентских выборах , которые пройдут осенью.

У вернувшихся в республику после поездки в Москву оппозиционеров молдавские силовики провели обыски. Некоторых политиков и общественников задержали в аэропорту Кишинева.

Молдавия Оппозиция

Новости по теме