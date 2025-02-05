В Латвии проверки латышского вынудили учителей массово увольняться

Новости о скором тестировании разочаровали преподавателей. Некоторые из них даже начали подавать заявления об уходе, не дождавшись проверок.

«Если мне, как латышке, придется доказывать государству, что я латышка, это действительно ударит по моей национальной самооценке, это ударит по мне», - привело слова учительницы латышского языка Даце агентство Sputnik.

Около 20 преподавателей из семи школ Даугавпилса решили уволиться. Из-за нехватки кадров учебный процесс в некоторых учреждениях нарушился. Многих педагогов разозлила новость о том, что новые проверки коснутся даже тех учителей, которые работают в школах, где уроки ведут исключительно на латышском.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на таксиста, который говорил с ней на русском языке. Она обратилась к компании-перевозчику с претензией, там дипломату объяснили, что водитель был беженцем с Украины.