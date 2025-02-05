05 февраля 2025, 11:04

В Латвии проверки латышского вынудили учителей массово увольняться

Unsplash
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В Латвии в городе Даугавпилсе учителя начали увольняться из-за проверок латышского. Об этом сообщила руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова.

Новости о скором тестировании разочаровали преподавателей. Некоторые из них даже начали подавать заявления об уходе, не дождавшись проверок.

«Если мне, как латышке, придется доказывать государству, что я латышка, это действительно ударит по моей национальной самооценке, это ударит по мне», - привело слова учительницы латышского языка Даце агентство Sputnik.

Около 20 преподавателей из семи школ Даугавпилса решили уволиться. Из-за нехватки кадров учебный процесс в некоторых учреждениях нарушился. Многих педагогов разозлила новость о том, что новые проверки коснутся даже тех учителей, которые работают в школах, где уроки ведут исключительно на латышском.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на таксиста, который говорил с ней на русском языке. Она обратилась к компании-перевозчику с претензией, там дипломату объяснили, что водитель был беженцем с Украины.

Школы Латвия Учителя
05 февраля 2025, 10:39
Свыше сотни зараженных оспой обезьян сбежали из лечебных центров в Конго
Unsplash
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Из лечебных центров в Демократической Республике Конго сбежали 128 пациентов, больных оспой обезьян. Об этом сообщило издание Actualite.

«Минздрав сообщает о побеге 128 пациентов из различных изоляторов», - отметили журналисты.

Зараженным удалось ускользнуть во время столкновений между вооруженными силами ДРК и повстанцами M23.

По данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю в стране выявили 2707 случаев подозрения на оспу обезьян. Из них 516 подтвердились, зарегистрировано 38 летальных исходов.

Всего с начала эпидемии в республике было зафиксировано около 70 тысяч случаев заболевания, из которых более 13 тысяч были подтверждены. Официально подтверждено 1407 случаев летального исхода.

Ранее стало известно, что оспа обезьян добралась до Азербайджана. Заболевание зафиксировали у 22-летнего местного жителя, вернувшегося из туристической поездки. Где именно он был, не уточняется.

Оспа обезьян
05 февраля 2025, 08:28
Трамп призвал снести сектор Газа
Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос», подчеркнув его непригодность для жизни. По его мнению, беженцев лучше переселить в другое место, сообщило РИА «Новости».

«Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить», - заявил Трамп.

По словам Трампа, США не будут финансировать попытки переселения. Он считает, что это могут сделать ближневосточные государства, у которых есть для этого достаточные средства.

«И мы предлагаем им альтернативу - жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это», - отметил президент.

При этом США готовы взять сектор Газа под свой контроль и начать расчистку эксклава от неразорвавшихся боеприпасов. Американский лидер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе контроль над сектором Газа со стороны США будет способствовать стабильности в этом регионе и, возможно, на всем Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что идея о том, что Соединенные Штаты будут способствовать развитию региона и созданию рабочих мест, находит поддержку у всех, с кем он обсуждал этот вопрос.

США Дональд Трамп
05 февраля 2025, 04:47
Трамп заявил, что США «возьмут под свой контроль» сектор Газа и наведут там порядок
РИА «Новости»
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США готовы взять сектор Газа под свой контроль и начать расчистку эксклава от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом президент Соединенных Штатов заявил на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, его слова привел телеканал CNN.

Газа во владении США Лидер США заявил, что в долгосрочной перспективе владение США сектором Газа принесет стабильность в эту часть Ближнего Востока, а возможно, и на весь Ближний Восток. По его словам, идея того, что США будут развивать этот регион и создавать там рабочие места нравилась всем, с кем он обсуждал ее.

«Мы возьмем под свой контроль сектор Газа и сделаем все это», - сказал он, добавив, что, вступив во владение регионом, Соединенные Штаты возьмут на себя ответственность по разминированию и обезвреживанию боеприпасов.

Также республиканец планирует избавиться от всех разрушенных зданий и «выровнять местность», способствовать экономическому развитию и создать «неограниченное количество жилья и мест работы» в регионе.

Кроме этого, Трамп не исключил отправку американских военнослужащих в Газу для обеспечения безопасности.

Чем еще США помогут Израилю Ранее американский президент заявил о приостановке выделения 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС. По словам Трампа, движение использовало контрацептивы для изготовления бомб.

Также накануне, 4 февраля, лидер США подписал указ о максимальном санкционном давлении на Иран. При подписании документа глава США также выразил надежду, что пользоваться этими мерами не придется «слишком часто».

США Израиль Доллары США Газ Рабочие места Работа Иран Ближний Восток Биньямин Нетаньяху
05 февраля 2025, 04:09
«Трампу нужно успокоиться и попить таблеток». Политолог объяснил, почему невозможна Ялта 2.0
РИА «Новости»
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Западные СМИ, прогнозируя встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, пишут, что они вместе с лидером КНР Си Цзиньпином могут устроить Ялту 2.0 и поделить мир на сферы влияния, как это сделали главы СССР, США и Британии в 1945 году. Что стоит на пути развития этого варианта, в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил политический психолог и советник Сергей Маркелов.

«Слишком много недоговоренностей» По словам эксперта, ждать международной встречи, подобной ялтинской в 1945 году, пока слишком рано из-за того, что на данном этапе остается слишком много пунктов, по которым странам еще предстоит договориться.

Мир ждет, когда Трамп успокоится Эксперт уточнил, что скорее всего раньше осени 2025 года никаких серьезных изменений не случится. Советник считает, что сейчас американский лидер проводит «реактивную политику», которая не может вестись в долгосрочной перспективе. Поэтому нужно дождаться, когда он успокоится, прежде чем рассчитывать на серьезные встречи и договоренности на международном уровне.

«Трампу нужно успокоиться, выспаться. Попить какие-то таблетки, которые успокаивают реактивную политику. Потому что реактивная политика долго не будет. Таким способом, каким Трамп запустил сегодня управление и перезагрузку США, перезагрузка серьезно не делается. Мы видим, что заявления оторваны от результата, от качества результата», - подчеркнул политолог.

По словам Маркелова, весь мир сейчас ждет, пока лидер Соединенных Штатов усмирит свои политические порывы и представит результаты своей работы.

«Мир ждет результатов. А Россия и Китай, как два члена самой яркой политической тройки занимают спокойное медитативное состояние», - подвел итог Маркелов.

США СССР Дональд Трамп Россия Работа Владимир Путин Китай Си Цзиньпин

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