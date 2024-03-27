27 марта 2024, 22:38

В Латвии объявили российского дипломата персоной нон грата

РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел Латвии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата, решив выдворить его из страны. Об этом сообщили на сайте республиканского дипведомства.

«Министр иностранных дел Латвийской Республики Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного из дипломатов посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля», - сказано в заявлении.

В латвийском МИД объяснили свое решение якобы неким «недопустимым и провокационным публичным выступлением» со стороны российского дипломата. Сегодня, 27 марта, временного поверенного в делах Олега Зыкова вызвали в дипведомство прибалтийской страны, чтобы выразить ему протест.

В российском МИД обещали ответить на решение латвийских властей.

Ранее россиян предупредили о рисках при поездках за границу , советуя при их планировании тщательно все взвесить и навести справки о пребывании в той или иной стране. Это связано с тем, что в более чем в 100 странах существует риск ареста по запросу США, а в странах Евросоюза ограничили ввоз личных вещей и машин, пояснили в МИД РФ.

Дипломатия Латвия Россия МИД РФ
27 марта 2024, 21:32
Samsung решил порвать с «Миром». В чем причина?
РИА «Новости»
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Samsung Pay перестанет поддерживать российские карты «Мир» с 3 апреля. Вполне вероятно, что компания не хотела этого делать, но на нее истерично давили. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» высказал блогер, автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Все-таки прекрасно, что наши враги продолжают жить в своем, удивительном выдуманном мире. Вот, к примеру, некое издание, вероятно, принадлежащее кому-то из кодлы белых российских наци-либералов пишет об отключении Samsung Pay так: «Большинство россиян бедны, поэтому пользуются Android-смартфонами. Выбранный метод нанесения вреда простым гражданам в виде отключения удобного способа оплаты Samsung Pay, как ожидается, спровоцирует массовые антивоенные протесты в России, считают политики в США и Великобритании».

Мне вот интересно, а сколько народу в России пользуется этой платежной системой, учитывая, что и на Западе она является далеко не самой популярной даже у обладателей гаджетов компании Samsung? Что-то мне подсказывает, что не очень много.

К тому же идет уже третий год санкций, и в России есть свои и очень неплохие альтернативы, которые точно ни кем отключены не будут. Да и тезис о «массовой бедности россиян» тоже очень сомнителен и больше похож на информацию из какого-то аналитического доклада Волкова*, Михаил Борисыча**, или той же «Иоланды», продолжающих разводить своих западных кураторов на бабло.

Компания потеряет часть прибыли, да и смартфоны Samsung, которые в России и так не выдерживают конкуренции с китайскими производителями, станут еще менее популярны.

Samsung и так уже потеряла позиции на российском рынке, но с легкой руки «российских оппозиционеров», дающих своим кураторам «умные советы» насчет того, как раскачать ситуацию в стране, компания может вообще потерять российский рынок, пусть он и не является для нее официальным сейчас.

А свято место точно пустовать не будет. Кто-то даже очень обрадуется росту продаж. И единственное, что можно точно гарантировать, так это то, что никаких массовых протестов «бедных россиян» точно не будет. В своем большинстве они даже и не заметят новую ужасную санкцию.

И Волковым* с Ходорковским** придется придумывать для своих хозяев какой-нибудь новый бред, чтобы выколотить еще немного деньжат на сладкую безбедную жизнь, к которой они так привыкли.

*Леонид Волков - признан иноагентом в России.

** Михаил Ходорковский - признан иноагентом в России.

Далее - его прямая речь.

Samsung Россия Запад
27 марта 2024, 19:22
Британия ответила России по делу о Скрипалях
РИА «Новости»
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Власти Британии направили России ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль. В документе говорится, что дочь бывшего офицера ГРУ Виктора Скрипаля отказалась от консульского содействия Москвы. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

По ее словам, российская сторона отправляла десятки дипломатических нот в Лондон. Однако британские власти игнорировали запрос.

«И вот наконец получена ответная нота, которую с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции», - заметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в документе указывается, что дочь Скрипаля якобы «приняла к сведению» предложение России, но отклонила его. При этом в Лондоне заявили, что пока не готовы предоставить информацию об итогах расследования в Солсбери, подытожила она.

Весной 2018 года Виктора и Юлию Скрипалей отравили в Солбсери. Это привело к ухудшению российско-британских отношений и спровоцировало очередную волну русофобии на Западе.

Лондон Мария Захарова Россия МИД РФ
27 марта 2024, 17:41
Индия назвала внешним вмешательством критику своих судов со стороны США
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Вмешательством во внутренние дела страны назвало Министерство иностранных дел Индии замечание Госдепа США, призвавшего сделать открытым судебный процесс над арестованным главой столичного округа Дели Арвиндом Кеджривалом. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Индийские дипломаты напомнили американским коллегам, что международные отношения предусматривают уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела государств.

«Мы решительно возражаем против замечаний Госдепартамента США по поводу некоторых судебных разбирательств в Индии», - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что судебная система страны полностью независима, а все дела рассматриваются объективно. Любые сомнения по этим вопросам считаются неоправданной клеветой.

Руководителя Дели задержали на минувшей неделе в рамках расследования уголовного дела о коррупции. По версии следствия, Арвинд Кеджривал был участником схемы по легализации средств, выделенных для проведения акцизной политики города. Решение о его аресте вынес Верховный суд Дели. Апелляцию бывшего чиновника оставили без удовлетворения.

В конце февраля стало известно, что товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных 65 миллиардов долларов , увеличившись за год почти в два раза. Основная доля пришлась на экспорт российской продукции.

США Суд Индия Международные отношения
27 марта 2024, 17:35
Протестующие разбросали навоз у дома Остина и Салливана в США
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Возле дома главы Пентагона Ллойда Остина прошел протест, демонстранты требовали остановить кровопролитие в Газе. Затем они разбросали навоз около здания,сообщило издание Politico.

В Сети появилось видео, на котором протестующие стоят с дымовыми шашками. Демонстранты выкрикивали лозунг: «Оккупация - это преступление!» В Минобороны США подтвердили, что рядом с домом министра прошел пикет. При этом собеседник не стал раскрывать подробности.

По данным Fox News, неизвестный также подбросил навоз к дому советника президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.

Ранее журналисты Politico обратили внимание, что власти США стали чаще делать заявления по палестино-израильскому конфликту, чем по Украине.

США Пентагон Палестина

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