06 октября 2024, 02:57

В Лас-Вегасе взорвут легендарное казино Tropicana

Unsplash
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Комплекс зданий казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе снесут управляемым взрывом. Владеющая недвижимостью компания Bally’s Corporation сообщила, что на этом месте планирует построить стадион.

Комплекс зданий казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе снесут управляемым взрывом. Владеющая недвижимостью компания Bally’s Corporation сообщила, что на этом месте планирует построить стадион.

«В ожидании одобрения Bally’s Corporation и Oakland A’s планируют провести памятное мероприятие утром 9 октября, в рамках которого Fireworks by Grucci покажет впечатляющий фейерверк с использованием дронов, а в 2:30 утра взорвется Tropicana», - сообщил представитель компании.

По информации Bally’s Corporation, 22-этажная башня Tropicana Club и 22-этажная стальная башня Paradise должны рухнуть в результате одного взрыва.

На Кипре проводят проверку из-за слухов, что президент Украины Владимир Зеленский выкупил отель-казино на окраине Кирении. Власти страны отрицают причастность украинского лидера к владению казино.

США Взрывы Недвижимость
06 октября 2024, 01:25
Австралийский певец анонсировал альбом и умер. Он не дожил до 35 лет
Unsplash
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В Австралии умер популярный певец Джек Колвелл, сообщило издание News.com. Исполнителю было всего 34 года, а за несколько дней до смерти анонсировал выход нового альбома.

«Привет всем - с нетерпением жду скорого выпуска новой музыки. Миксы почти закончены, и мастеринг забронирован. Я уже давно говорю, что LP2 скоро будет с вами, и этот день не за горами!» - написал Колвелл 24 сентября.

Неизвестно, выпустят ли альбом посмертно.

Колвелл известен в Австралии благодаря песне Don’t Cry Those Tears. В 2020 году певец выпустил свой первый альбом - он занял пятое место в списке 25 лучших в стране.

В конце сентября в Турции умер певец Метин Аролат, которого называли «вторым Тарканом». Исполнитель скончался от от сердечного приступа.

Австралия Музыка
06 октября 2024, 00:55
Нетаньяху назвал позором западные призывы прекратить поставки оружия Израилю
Pixabay
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что его страна победит в конфликте с проиранскими силами без помощи Запада, в котором призвали ввести эмбарго на поставки вооружений еврейскому государству. Об этом он сказал в видеообращении к народу, слова политика привело РИА «Новости».

«В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля», - сказал он.

По словам Нетаньяху, французский президент Эммануэль Макрон и другие западные лидеры начали призывать к эмбарго на отправку оружия Израилю. Он назвал такой поступок позором и пообещал, что Израиль одержит победу и без поддержки.

Еще в сентябре лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пригрозил Израилю войной без правил. Это произошло после того, как пейджеры и рации начали массово взрываться в Ливане.

Израиль Эммануэль Макрон Оружие Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Биньямин Нетаньяху Ливан «Хезболла» Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 00:26
Макрон анонсировал акцию в поддержку Ливана в октябре
РИА «Новости»
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Франция проведет международную конференцию в поддержку Ливана, южные районы которого атакует Израиль, заявил президент Эммануэль Макрон. Он уточнил, что мероприятие состоится уже в этом месяце.

Трансляцию выступления французского лидера провел YouTube-канал Елисейского дворца.

Макрон поблагодарил членов Международной организации Франкофонии (франкоязычных стран - прим. ред.) за одобрение конференции в поддержку Ливана в октябре. По словам президента, представители Франкофонии выступили за немедленное прекращение огня и призвали к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

До этого Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю. Президент напомнил, что Франция не поставляет вооружения ЦАХАЛ, а также предложил другим странам последовать этому примеру.

Эммануэль Макрон Франция Конфликт Ливана и Израиля
05 октября 2024, 23:22
МИД РФ оценил прошедшие слушания в Гааге по правам в Керченском проливе
Freepik
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Слушания в МУС в Гааге по украинскому иску о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для российской стороны, Россия на заседании представила аргументированную позицию. Об этом рассказал глава россицской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, его слова привело РИА «Новости».

«Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», - сказал он.

Кузьмин выразил мнение, что судьям после слушаний «есть, над чем подумать». Российские интересы отстаивала большая команда, на слушаниях выступили разные эксперты и свидетели.

Ранее в Международная федерация прав человека (FIDH) направила МУС запрос на выдачу ордеров журналистам и политикам из РФ. В списке оказались телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Черное море Суд Россия МИД РФ

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